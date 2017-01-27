27 Ocak 2017 Cuma29 R.Ahir 1438
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FETÖ bahanesiyle dolandırıyorlar

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Sivas'ta, telefonla aradığı kişileri FETÖ bahanesiyle dolandıran kişi tutuklandı.
FETÖ bahanesiyle dolandırıyorlar
FETÖ bahanesiyle dolandırıyorlar FETÖ bahanesiyle dolandırıyorlar FETÖ bahanesiyle dolandırıyorlar

 

 

Kendisini polis olarak tanıtan A.K, telefonla aradığı Kılavuz Mahallesi'nde yaşayan Ç.A'dan, "Adının FETÖ/PDY'ye karıştığını" ileri sürerek 2 bin 800 lira istedi. Evine gelen zanlıya parayı veren Ç.A, daha sonra durumu polise bildirdi.

Sivas Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı. Aynı gün 4 Eylül Mahallesi'nde ikamet eden H.K'yi de aynı yöntemle dolandırmak isteyen A.K, parayı almak için şahsın evine gitti. Parayı hazırladığını ancak polis kimliğini görmek istediğini belirten H.K, zanlının saldırısına uğradı ve sağ elinden yaralandı.

Olay yerinden kaçan A.K, polis ekiplerince otogarda yakalandı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

BU VAKA İLK DEĞİL

Daha önce de birçok kişi 'FETÖ dosyası' yalanıyla dolandırıldı. Vatandaşları, "Para vermezseniz, FETÖ'cü olarak anılacaksınız" şeklinde dolandıran kişiler, halkın hassasiyetlerini hiçe sayıyor. Aradıkları vatandaşların binlerce lirasını alan dolandırıcılar, sonrasında kayıplara karışıyor.

BU TARZ TELEFONLARA İNANMAYIN

Yetkililer, vatandaşları bu tarz telefonlara inanmaması ve durumu hemen polise intikal ettirmesi yönünde uyarıyor.

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