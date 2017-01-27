Saadet Partisi'nden Haluk Levent'e teklif var

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, belediye konserleriyle ilgili "CHP'yi eleştire eleştire ordan da bittim. Ama Saadet Partisi var ona henüz laf etmedim belki gelir teklifler" diyen Haluk Levent'in çağrısını karşılıksız bırakmadı.

Şarkıcı Haluk Levent Twitter adresinden, "Zaten konser işi bitti belediyelerde karalistedesin Hayır de gitsin zaten sana hayır demişler" diye yazan takipçisine "CHP'yi eleştire eleştire ordan da bittim. Ama Saadet Partisi var ona henüz laf etmedim belki gelir teklifler" cevap verdi.

Bu mesajın ardından Saadet Partisi Genel Başkan Temel Karamollaoğlu Twitter adresinden Haluk Levent'in bu sözlerini alıntıladı ve şunu yazdı: "Haluk bey, biz sizi ülkesine, milletine ve değerlerine bağlı biri olarak biliriz. Bir mensubumuz olarak kabul eder, teklifi zaid buluruz."