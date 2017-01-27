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İstanbul'da ele geçirildi! 5'i 3 milyon dolar

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İstanbul Kaçakçılık şube tarafından Beylikdüzü'nde bir eve düzenlenen operasyonda değeri 3 milyon dolar olan 5 altın sikke ele geçirildi.
İstanbul'da ele geçirildi! 5'i 3 milyon dolar
İstanbul'da ele geçirildi! 5'i 3 milyon dolar İstanbul'da ele geçirildi! 5'i 3 milyon dolar İstanbul'da ele geçirildi! 5'i 3 milyon dolar

 

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarihi eser kaçakçılığı yapılacağı yönünde bir bilgi üzerine çalışma başlattı.

Polis ekipleri 25 Ocak Çarşamba günü Beylikdüzü'nde bir adrese operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda 1'i Muvahhidun, 3'ü Abbasi, 1'i Fatimi dönemine ait toplam 5 altın sikke buldu. Operasyon kapsamında şüpheli A.Z.(59) ve M.Z.(19) gözaltına alındı.

SİKKELER İNCELENMEYE GÖNDERİLDİ

Operasyon kapsamında ele geçirilen sikkeler incelenmek üzere İstanbul Müze Müdürlüğü'ne gönderildi.

5'İ 3 MİLYON DOLAR!

Müze müdürlüğünden gelen ilk bilgiye göre önemli koleksiyon parçaları olduğu öğrenilen sikkelerin toplam değerinin yaklaşık 3 milyon dolar olduğu öne sürüldü.

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