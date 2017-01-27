27 Ocak 2017 Cuma29 R.Ahir 1438
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TSK'dan nokta atışı operasyon

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TSK'dan nokta atışı operasyon
TSK: Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında 57 terörist öldürüldü çok sayıda terörist yaralandı.
TSK'dan nokta atışı operasyon TSK'dan nokta atışı operasyon TSK'dan nokta atışı operasyon

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan bilgilendirmede 13-14 Ocak 2017 tarihinde Metina bölgesine hava harekatlarında 57 PKK'lı teröristin öldürüldüğü belirtildi.

13-14 Ocak 2017 tarihinde Kuzey Irak'taki Metina bölgesine hava taarruzları icra edildi. Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçaklarınca gerçekleştirilen hava harekatlarında teröristler tarafından karargah, silah mevzii ve barınma alanı olarak kullanıldığı tespit edilen yeraltı sığınağı, mağara ve binalar imha edildi.

Aynı bölgede yapılan detaylı hasar ve zayiat tespit çalışmaları sonucunda 57 PKK'lı teröristin öldürülürken, çok sayıda PKK'lı teröristin de yaralandığı belirtildi.

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