27 Ocak 2017 Cuma29 R.Ahir 1438
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Türkiye'den Yunanistan'a karşı hamle

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Türkiye'den Yunanistan'a karşı hamle
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan'a imzalanan geri kabul anlaşmasının iptali için adım atılacağını açıkladı.
Türkiye'den Yunanistan'a karşı hamle Türkiye'den Yunanistan'a karşı hamle Türkiye'den Yunanistan'a karşı hamle

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Yunanistan'a kaçan askerlerin iade edilmemesine ilişkin, "Yunanistan ile aramızda Avrupa Birliği ile imzaladığımız göç anlaşmasının yanında ikili geri kabul anlaşması var. Bu geri kabul anlaşmasının iptali dahil gerekli adımları atacağız. Teröristlere, hainlere, darbecilere sahip çıkan ülkelere biz de olumlu bakamayız. Yunanistan'ın da bunu bilmesi lazım." dedi.

Çavuşoğlu, Antalya'da Yunanistan'ın, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sonrası kaçan 8 darbeci askeri Türkiye'ye iade etmeme kararına ilişkin gazetecilere açıklamada bulundu.

"BUNUN HUKUKİ BİR KARAR OLMADIĞINI BİLİYORUZ"

Böyle bir kararın kesinlikle kabul edilemeyeceğini belirten Çavuşoğlu, "(İşte efendim hukukun üstünlüğü) yok öyle bir şey yok. Yani 8 tane hain darbeci, Cumhurbaşkanımızın hayatına kasteden 8 hain, yani adil bir suçlu değil. Yunanistan darbeden çok çekti. Bunun hukuki bir karar olmadığını düşünüyoruz. Hangi anayasaya bakarsanız bakın, hangi yasaya bakarsanız bakın, darbecilere, teröristlere sahip çıkma diye bir şey yok." ifadesini kullandı.

"SUÇUN İŞLENDİĞİ YERE İADE EDİLMELERİ GEREKLİ"

Yunanistan'a kaçan darbecilerin adil bir şekilde yargılanması gerektiğini vurgulayan  Çavuşoğlu, onların yargılanabilmesi için de suçun işlendiği yere iade edilmesi gerektiğine dikkati çekti.

"GERİ KABUL ANLAŞMASI İPTAL OLUR"

Çavuşoğlu, Yunanistan ile Türkiye arasında anlaşmalar olduğunu hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Esasen Yunanistan'a gerekli bilgileri belgeleri, delilleri her şeyi verdik. O nedenle bu karar hukuki bir karar değil, bu karar siyasi bir karardır. Şu anda Yunanistan darbecilere, teröristlere sahip çıkan, onları destekleyen bir ülke durumuna düştü. Esasen, DHKP-C gibi, PKK gibi teröristlere de sahip çıkmıştır. Hatta Yunanistan'da bazı DHKP-C kamplarının olduğu da biliniyor. Bazılarını bizim baskılarımız sonucunda kapattılar. Ama bu karar gerçekten kabul edilemez. Elbette gerekli açıklamamızı yaptık, tekrar yargılanmaları için talepte de bulunduk ama tepkimizi gösteriyoruz, uygulamada da göstereceğiz. Şu anda ilişkimize ister istemez etkisi olacaktır.

Yunanistan ile aramızda Avrupa Birliği ile imzaladığımız göç anlaşmasının yanında ikili geri kabul anlaşması var. Bu geri kabul anlaşmasının iptali dahil gerekli adımları atacağız. Teröristlere, hainlere, darbecilere sahip çıkan ülkelere biz de olumlu bakamayız. Yunanistan'ın da bunu bilmesi lazım."

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