FETÖ'cü firari hakim Mehmet Ekinci yakalandı!

Fethullahçı Terör Örgütü "futbolda şike" soruşturmasında kumpas kurduğu iddiasıyla yürütülen soruşturma sonunda hazırlanan iddianamede, bir numaralı şüpheli olarak FETÖ elebaşı Fethullah Gülen yer almıştı.
15 Temmuz darbe girşimin ardından başlatılan soruşturmalar kapsamında firar eden şike davasının hakimi Mehmet Ekinci Yalova'da yakalandı.
FİRARİ OLARAK ARANIYORDU
Kapatılan özel yetkili 16. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Hakim Mehmet Ekinci, Yargıtay 16 Yargıtay Ceza Dairesi’nde görülen Selam Tevhit kumpası davası kapsamında firari olarak aranıyordu.