Belediyenin fotoğrafını çeken 2 PKK'lı tutuklandı!

Mardin Büyükşehir Belediyesi binasının fotoğrafını çeken 2 İranlı, PKK adına eylemde bulunmak keşif ve istihbarat iddiasıyla tutuklandı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi binasının fotoğrafını çeken 2 İranlı, terör örgütü PKK adına eylemde bulunmak üzere keşif keşif ve istihbarat faaliyetlerinde bulundukları iddiasıyla tutuklandı.

FOTOĞRAF ÇEKTİLER

Geçen aralık ayında İran'dan Türkiye'ye gelen Jiyar Cihanferd ve Hesen Baledeh, 3 Ocak günü Mardin Büyükşehir Belediyesi binasının fotoğrafını çekerken polis tarafından gözaltına alındı. PKK adına eylemde bulunmak üzere keşif ve istihbarat faaliyetlerinde bulunmakla suçlanan şüphelilerden Jiyar Cihanferd yazar olduğunu ve kitabının basımı için yayınevleri ile görüşmek üzere Türkiye'ye geldiğini söyledi. Hesen Baledeh de mühendis olduğunu ve Artuklu Üniversitesi Kürdoloji Bölümü'nde yüksek lisans yapmak için Türkiye'de bulunduğunu belirtti.

Mardin Emniyet Müdürlüğü'nde 22 gün gözaltında kaldıktan sonra dün adliyeye sevk edilen Jiyar Cihanferd ve Hesen Baledeh, savcılıktaki işlemlerin ardından çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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