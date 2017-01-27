Rusya ertelendi dedi, BM karşı çıktı!

BM Suriye Özel Temsilcisi De Mistura'nın Sözcüsü Sharif Cenevre görüşmelerine ilişkin, "Bizim tarafımızda henüz bir erteleme söz konusu değil." dedi.

Sözcü Sharif, AA muhabirine Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Cenevre'de şubat başında gerçekleştirilmesi planlanan Suriye görüşmelerinin ay sonuna ertelendiğine dair açıklamasını değerlendirdi.



ERTELEME YOK

Erteleme kararını sadece de Mistura'nın verebileceğinin altını çizen Sharif, "De Mistura önümüzdeki hafta New York'a gidecek. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve ardından BM Güvenlik Konseyi üyeleriyle görüşten sonra bu konuyla ilgili açıklama yapacak. Bizim tarafımızda henüz bir erteleme söz konusu değil." dedi.