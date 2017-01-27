27 Ocak 2017 Cuma29 R.Ahir 1438
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TSK açıkladı : DAEŞ El Bab'tan çekiliyor!

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TSK açıkladı : DAEŞ El Bab'tan çekiliyor!
TSK, DEAŞ terör örgütünün TSK’nın yürüttüğü kararlı harekattan dolayı ümitlerinin ciddi şekilde kırıldığını ve El Bab'dan çekilmeye hazırlandığını bildirdi.
TSK açıkladı : DAEŞ El Bab'tan çekiliyor! TSK açıkladı : DAEŞ El Bab'tan çekiliyor! TSK açıkladı : DAEŞ El Bab'tan çekiliyor!

TSK'dan El Bab’taki son durum ile ilgili yapılan açıklamada, su, elektrik gibi temel hizmetler ve asgari yaşam koşullarının yok denecek seviyelere indiği ve bu nedenle sağlık sorunu yaşayanların hayatlarını kaybettikleri kaydedildi.

SİVİL HALK AYRILMASIN DİYE PROPAGANDA

TSK, şehirdeki sivil halkın ayrılmaması için DEAŞ terör örgütü mensuplarının propaganda yaptığını ve böylece insanların şehirden kaçmalarına engel olmaya çalışıldığına dikkat çekti. Açıklamada, DEAŞ terör örgütünün savunma hatlarını kuvvetlendirmek ve karşılaştıkları kuvvetlere azami kayıp, hasar verdirmek amacıyla El Bab'ta yaptıkları istihkam çalışmalarına devam ettiği ve özellikle El Bab-Kadiran yolunda Al-Albi mezrası yakınlarında sürekli istihkam çalışmalarının yürütülmekte olduğu belirtildi.

ÜMİTLERİ KIRILDI, GERÇİ ÇEKİLMEYE HAZIRLANIYORLAR

TSK’nın DEAŞ terör örgütünün Bab’taki askeri durumuna yönelik bölgedeki güvenilir kaynaklardan temin ettiği bilgilere göre son zamanlarda Tunuslu muhacirlerin El Bab'da yoğunluk gösterdiği, DEAŞ terör örgütünün tüm karargahlarını ve merkezlerini Tadif bölgesine taşıdığı ve morallerinin son derece düşük olduğu kaydedildi. Diğer yandan, Kabasin ile ilgili alınan son bilgilerde DEAŞ'ın şehirde döşediği el yapımı mayın ve bombalı tuzakların yerlerini bilen ve bizzat döşeyen kişilerin hava taarruzunda hayatlarını kaybettiği, bu ölen teröristlerin ellerindeki haritaya da ulaşılamadığı, bu yüzden bazı terör örgütü mensuplarının mahsur kaldıkları ve hareket alanlarının kısıtlandığı, hatta bazılarının kendi bombalarıyla öldükleri istihbaratının alındığı ifade edildi. 

TSK, DEAŞ terör örgütünün TSK’nın yürüttüğü kararlı harekattan dolayı ümitlerinin ciddi şekilde kırıldığını ve El Bab'dan çekilmeye hazırlandığı bilgisinin edinildiğini açıkladı. 

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