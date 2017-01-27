Ayna programının sunucusu Saim Orhan nerede?

15 Temmuz'daki FETÖ'nün darbe girişiminin ardından kayıplara karışan Saim Orhan'ın nerede olduğu ise bilinmiyor.

En son Twitter hesabı üzerinden "darbe karşıtı" paylaşım yapmıştı. Bu paylaşımın ardından ise adeta buhar oldu.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından ortadan kaybolmakla kalmayan Saim Orhan, Twitter üzerinden "Hocaefendi" ve "Gülen" yazan bütün tweetlerinin yanı sıra, siyasi tweetlerini de silmesi dikkat çekti.

Ayna programının resmi internet sitesinin en üst bölümünde, "Kanada'ya göçmen olarak nasıl gidilir?" isimli haber bulunuyor. Haberde, Kanada'ya kaçmayı planlayan FETÖ'cülere yol gösterildiği tahmin ediliyor.

Samanyolu TV'deki 'Ayna' adlı programın yapımcısı Saim Orhan, Twitter'ın San Francisco'daki merkezinde çalışan ve FETÖ'ye hizmet ettiği iddia edilen İbrahim Okuyucu tarafından ağırlanmıştı.



Twitter'ın kalbinde çalışan Okuyucu'nun, özel mesajlar aracılığıyla örgütün trolü Fuat Avni ile görüştüğü ortaya çıkmıştı.

Saim Orhan'ın şu an ABD'de ya da Kanada'da olduğu tahmin ediliyor.