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Gorbaçov: Dünya savaşa gidiyor

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Gorbaçov: Dünya savaşa gidiyor
Sovyetler Birliği'nin son lideri Mihail Gorbaçov, dünyanın büyük bir savaş hazırlığında gibi göründüğünü söyledi.
Gorbaçov: Dünya savaşa gidiyor Gorbaçov: Dünya savaşa gidiyor Gorbaçov: Dünya savaşa gidiyor

Sovyetler Birliği'nin sekizinci ve son lideri Mihail Gorbaçov, yeni dünya düzeni ve dünyada giderek artan silahlanma yarışı için uyarılarda bulundu.

PUTİN VE TRUMP'A ÇAĞRI

Time dergisine konuşan 85 yaşındaki lider, dünyanın büyük bir savaşa hazırlanıyor gibi göründüğünü belirtirek Putin ve Trump'a nükleer silahsızlanma çağrısı yaparken, "Bugün dünya problemlerin altında ezilmiş durumda. Politikacılar kafası karışmış ve ne yapacağını bilmez halde gözüküyorlar." dedi.

''DURUM ÇOK TEHLİKELİ''

Dünyanın içinde bulunduğu durumu çok tehlikeli olarak yorumlayan eski Sovyetler Birliği lideri, "Hiçbir problem, politikanın askerileşmesinden ve silahlanma yarışından önemli değil. Bu yarışı durdurmak ve tersine çevirmek bir numaralı önceliğimiz olmalı. Şu anki durum çok tehlikeli." ifadelerini kullandı.

''DÜNYA SAVAŞA GİDİYOR''

Kamuoyunu etkileyen kişilerin günden güne çok daha savaşçı insanlara dönüştüğünü belirten Gorbaçov, "Politacıların ve askeri liderlerin savaşçı sesleri her gün daha da yükseliyor ve savunma doktrinleri daha da tehlikeli hale geliyor. Yorumcular ve televizyonlara çıkanlar da bu gürültülü koroya eşlik ediyor. Tüm bunlara bakınca, dünyanın büyük bir savaşa hazırlandığı görülüyor." şeklinde konuştu.

1985-1991 yılları arasında Sovyetler Birliği'ni yöneten Mihail Gorbaçov, göreve geldikten sonra 'yeniden yapılanma' ve 'açıklık' adını verdiği reformlara giderek Soğuk Savaş'ı bitirmiş ancak bu reformlar Sovyetler Birliği'nin yıkılmasına neden olmuştu.

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