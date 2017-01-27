Edinilen bilgilere göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında Adli Tıp Kurumunda çalışan 11 kişinin ByLock kullandığı ve örgüt üyesi olduğu tespit edildi. Yapılan tespitlerin ardından şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Karar üzerine harekete geçen İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltıların olduğu öğrenilirken, adreslerde bulunan dijital verilere ise el konuldu.
27 Ocak 2017 Cuma29 R.Ahir 1438
- Adli Tıp Kurumuna FETÖ operasyonuişte Güne Damga Vuran ManşetlerDarbecilerin yargılanacağı duruşma salonu hazırlandı!Gorbaçov: Dünya savaşa gidiyorRusya ertelendi dedi, BM karşı çıktı!Ayna programının sunucusu Saim Orhan nerede?TSK açıkladı : DAEŞ El Bab'tan çekiliyor!Amca-yeğen olayının sırrı çözülemiyorBaşbakan müjdeyi verdi: 54 milyon TL ayırdıkBelediyenin fotoğrafını çeken 2 PKK'lı tutuklandı!
- Bir Ayet
- Bir Hadis
- Namaz Vakitleri
- Hava Durumu
- “Peygamber, müminlere kendi canlarından daha yakındır…” (Azhâb, 6)
- Hz. Enes (radıyallâhu anh): “Resülullah (aleyhissâlâtu vesselâm) ayakta içmeyi yasakladı” demişti. Kendisine:“Ya yemek? (Bu husustaki hüküm nedir)” diye soruldu.“Bu dâha şiddetle yâsâktır!” dedi veya şöyle dedi.“Bu dâhâ şerli, dâhâ kötü!”Müslim, Eşribe 113. (2024)
İmsak 06:43 Güneş 08:12 Öğle 13:24 İkindi 15:57 Akşam 18:22 Yatsı 19:45
- 9°C Adana
- 3°C Adıyaman
- -6°C Afyon
- 0°C Ağrı
- -2°C Amasya
- -3°C Ankara
- 6°C Antalya
- -2°C Artvin
- 5°C Aydın
- 0°C Balıkesir
- BIST: 83.827 0.00
- Altın: 147,502 0.16
- Dolar: 3,8625 0.02
- Euro: 4,1378 0.45
Adli Tıp Kurumuna FETÖ operasyonu
Fetullahçı Terör Örgütü’nün Adli Tıp Kurumu yapılanmasına yönelik soruşturmada hakkında gözaltı kararı verilen 11 kişiye yönelik operasyon başlatıldı.
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Adli Tıp Kurumuna FETÖ operasyonuFetullahçı Terör Örgütü’nün Adli Tıp Kurumu yapılanmasına yönelik soruşturmada hakkında gözaltı kararı verilen 11 kişiye yönelik operasyon başlatıldı.
Darbecilerin yargılanacağı duruşma salonu hazırlandı!Darbecilerin yargılanacağı duruşma salonu hazırlandı!
Ayna programının sunucusu Saim Orhan nerede?FETÖ'nün kapatılan kanalı Samanyolu TV'de uzun yıllar 'Ayna' isimli yurt dışı belgesel formatındaki 'FETÖ'nün organizasyonlarını tanıtma' programını sunan Saim Orhan kayıplara karıştı.
TSK açıkladı : DAEŞ El Bab'tan çekiliyor!TSK, DEAŞ terör örgütünün TSK’nın yürüttüğü kararlı harekattan dolayı ümitlerinin ciddi şekilde kırıldığını ve El Bab'dan çekilmeye hazırlandığını bildirdi.
Amca-yeğen olayının sırrı çözülemiyorİzmir'in Çiğli ilçesinde önceki gün yaşanan cinayet ve intiharın sırrı araştırılıyor. Polis, amcanın yeğenini öldürüp intihar etmesi olayında cep telefonu ve evde bulunan uyuşturucu üzerinde duruyor.
- YAŞAM
- SİYASET
- DÜNYA
- EKONOMİ
- Oktay Usta nerede? Şimdi ne yapıyor!
- Mehmet Okur oyunun rengini belli etti
- Mahsun "Yıkılmadım ayaktayım" şarkısıyla cevap verdi
- Ebru Yaşar'dan referandum karalamasına tokat gibi cevap
- Diriliş'ten acı haber! Hayatını kaybetti
- "Babam öldürüldü, bana da tecavüz ettiler"
- FETÖ'cü Adil Öksüz yüzünden gözaltına alınan esnaf sonunda...
- O ülkede küfür etmek artık yasak!
- Meltem Cumbul referandum kararını açık açık söyledi
- Yolcu otobüsünde çamaşır suyu doldurulmuş poşetin içinden..
- Fatih Kısaparmak'ı üzen haber
- Sen misin sınav kağıdını paylaşan
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.