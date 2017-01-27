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Trump'ta bir ilk... Kritik Kürt hamlesi!

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Trump'ta bir ilk... Kritik Kürt hamlesi!
ABD’nin yeni Başkanı Donald Trump, bir ilke imza atarak PKK karşıtı Kürtleri Washington’a davet etti.
Trump'ta bir ilk... Kritik Kürt hamlesi! Trump'ta bir ilk... Kritik Kürt hamlesi! Trump'ta bir ilk... Kritik Kürt hamlesi!

ABD’nin yeni Başkanı Donald Trump, Suriye’de Kürtlere destek vereceğini söylemişti. Peki bu destek hangi Kürtlere gidecek? Beyaz Saray’dan yapılan resmi davet PYD’yi değil rejim muhalifi olan ve aynı zamanda PKK’yı reddeden Suriyeli yerel Kürt grupları işaret ediyor.

PKK KARŞITI KÜRTLER DAVET EDİLDİ

ABD’de yeni yönetim Suriyeli Kürtler konusunda bir ilke imza attı. Obama’nın ısrarla sürdürdüğü PYD politikasında bugüne kadar hiçbir temas kurmadığı PKK karşıtı Kürtler ilk kez Washington’a davet edildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Suriye’de rejim muhalifi olan Suriye Ulusal Kürt Konseyine resmi davet gönderdi, Suriye Ulusal Kürt Konseyi heyetinin Şubat ayı sonunda Washington’da ABD’nin yeni yönetimiyle bir araya geleceği duyuruldu.

23 Ocak’taki Astana zirvesinde de Türkiye ve Rusya’nın başlattığı barış görüşmelerinde Şam rejiminin karşısına Suriyeli muhaliflerle birlikte Suriye Ulusal Kürt Konseyi oturmuştu.

Astana’ya PYD terör örgütünün çağrılmaması ise PKK cephesinde büyük hayal kırıklığına yol açmıştı.

OBAMA HEP GÖZARDI ETMİŞTİ

Obama bugüne kadar Suriye’de Kürt olarak hep PYD teröristlerinin yanında durdu. Bölgenin yerel güçleri olan ve PYD tarafından Türkmen ve Araplarla birlikte etnik temizliğe ve saldırılara hedef olan rejim muhalifi, PKK karşıtı olan Suriye Ulusal Kürt Konseyi, Obama yönetimi tarafından hep göz ardı edilmişti.

Obama Aralık ayında Mesut Barzani’nin oğlu Mesrur Barzani tarafından getirilen “PYD yerine Peşmerge ile çalışarak, Türkiye ile aradaki sorunu ortadan kaldırabilirsiniz” önerisini de reddetmişti.

Beyaz Saray’ın bu davetinin yanı sıra 23 Ocak’ta Trump’ın Suriye temsilcisi Michael Ratney de Suriye Ulusal Kürt Konseyinden bir heyetle görüşme gerçekleştirmişti.

Donald Trump seçim sürecinde Suriyeli Kürtlere desteğini sürdüreceğini belirtirken bu Kürtlerin hangi gruplar olacağının yanıtı resmen açıklanmamıştı.

PYD-PKK TRUMP'TAN RAHATSIZ

Obama’nın ittifak kurduğu PYD-PKK terör örgütü, 8 Kasım’daki başkanlık seçiminde sandıktan çıkan sonuç karşısında Trump’tan rahatsızlık duymuştu. Hillary Clinton’la kendilerine verilen desteğin devam etmesini uman PYD, Trump’ın başkan seçilmesiyle ciddi bir endişeye kapılmıştı.

Astana’dan sonra PYD yerine Suriye Ulusal Kürt Konseyinin Suriye Kürtlerinin temsilcisi olarak Washington’a davet edilmesi, Suriye’nin kuzeyindeki ABD politikalarının ve ABD-Türkiye ilişkilerinin geleceği açısından önemli.

Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyindeki Kürtlerle bir sorunu yok problem sadece terör örgütü olan PYD ile ilgili.

ABD Suriye politikasında PYD yerine rejim muhalifi yerel Kürtlerle diyaloğa girerse Trump, Obama’nın ortaya çıkardığı FETÖ ve PYD krizlerinden birini ortadan kaldırmış olur.

Zira Suriye’nin kuzeyinde PYD terör örgütü, Batılı militanlarıyla Suriye Kürtlerinin tek temsilcisi olduğu iddiasında. Ancak bunu yaparken Suriye’de işgal ettiği topraklarda PKK’ya destek olmayan tüm yerel unsurlara saldırı gerçekleştiriyor.

haber7

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