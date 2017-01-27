Yunanistan Başbakanlığı, Yunanistan Yüksek Mahkeme'sinin Türkiye'ye iade etmediği FETÖ'cü askerlerle ilgili; "Darbe girişimini ilk andan beri kınadık ve darbecilerin ülkemizde hoş karşılanmadığını belirttilk. Bizde yargı bağımsızdır ve kararları saygıyla karşılanır." açıklaması yaptı.
27 Ocak 2017 Cuma29 R.Ahir 1438
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- Hz. Enes (radıyallâhu anh): “Resülullah (aleyhissâlâtu vesselâm) ayakta içmeyi yasakladı” demişti. Kendisine:“Ya yemek? (Bu husustaki hüküm nedir)” diye soruldu.“Bu dâha şiddetle yâsâktır!” dedi veya şöyle dedi.“Bu dâhâ şerli, dâhâ kötü!”Müslim, Eşribe 113. (2024)
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Yunanistan'dan darbeci askerler açıklaması
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