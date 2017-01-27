27 Ocak 2017 Cuma29 R.Ahir 1438
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Yunanistan'dan darbeci askerler açıklaması

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Yunanistan'dan darbeci askerler açıklaması
Yunanistan Başbakanlığı FETÖ'cü askerlerle ilgili; "Darbeyi kınadık. Bizde yargı bağımsızdır ve kararlarına saygı duyarız" dedi.
Yunanistan'dan darbeci askerler açıklaması Yunanistan'dan darbeci askerler açıklaması Yunanistan'dan darbeci askerler açıklaması

Yunanistan Başbakanlığı, Yunanistan Yüksek Mahkeme'sinin Türkiye'ye iade etmediği FETÖ'cü askerlerle ilgili; "Darbe girişimini ilk andan beri kınadık ve darbecilerin ülkemizde hoş karşılanmadığını belirttilk. Bizde yargı bağımsızdır ve kararları saygıyla karşılanır." açıklaması yaptı.

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