Bozdağ'dan Yuanistan'a jet cevap!

Yunanistan Başbakanlığı'na cevaben bir açıklama yapan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Bu karar Türkiye-Yunanistan ilişkilerine tamiri oldukça güç ve çok uzun zaman alacak büyük bir zarar verdi" dedi.

İşte Bozdağ'ın o sözleri:

Türkiye'nin darbeci 8 askeri iade talebini Yunanistan'ın reddi, haksız ve siyasi bir karardır. Kararı yargının vermesi, gerçeği değiştirmez

Yunanistan adli mercilerinin verdiği bu haksız ve yanlış karar, hiçbir hukuki gerekçe ile izah edilemez/düzeltilemez.

Yunanistan'ın bu kararı, Türkiye-Yunanistan ilişkilerine tamiri oldukça güç ve çok uzun zaman alacak büyük bir zarar vermiştir.

Yunanistan'ı bu kararından vazgeçmeye ve darbeci askerleri Türkiye'ye iade etmeye bir kez daha davet ediyorum.