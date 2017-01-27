Türkiye düşmanlığıyla bilinen S&P, Türkiye'nin not görünümünü durağandan negatife indirdi.
27 Ocak 2017 Cuma29 R.Ahir 1438
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S&P'den Türkiye hakkında not kararı
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S&P'den Türkiye hakkında not kararıTürkiye düşmanlığıyla bilinen S&P, Türkiye'nin not görünümünü durağandan negatife indirdi.
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