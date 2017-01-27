27 Ocak 2017 Cuma29 R.Ahir 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “Peygamber, müminlere kendi canlarından daha yakındır…” (Azhâb, 6)
  • Hz. Enes (radıyallâhu anh): “Resülullah (aleyhissâlâtu vesselâm) ayakta içmeyi yasakladı” demişti. Kendisine:“Ya yemek? (Bu husustaki hüküm nedir)” diye soruldu.“Bu dâha şiddetle yâsâktır!” dedi veya şöyle dedi.“Bu dâhâ şerli, dâhâ kötü!”Müslim, Eşribe 113. (2024)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:43Güneş 08:12Öğle 13:24İkindi 15:57Akşam 18:22Yatsı 19:45
    • 2°C Adana
    • 0°C Adıyaman
    • -7°C Afyon
    • 1°C Ağrı
    • -5°C Amasya
    • -6°C Ankara
    • 3°C Antalya
    • -4°C Artvin
    • 0°C Aydın
    • -4°C Balıkesir
  • BIST: 83.827 0.00
  • Altın: 148,153 0.61
  • Dolar: 3,8623 0.01
  • Euro: 4,1287 0.23

Pentagon'dan Trump'a mesaj

»
Pentagon'dan Trump'a mesaj
ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon), Başkan Donald Trump’ın 'DEAŞ’la mücadeleyi hızlandıracak bir plan hazırlanması' talebi ihtimaline yönelik önceden hazırlık yaptığı bildirildi.
Pentagon'dan Trump'a mesaj Pentagon'dan Trump'a mesaj Pentagon'dan Trump'a mesaj

Trump'ın DEAŞ ile mücadeleyi hızlandırmak için Pentagon'dan yeni planlar talep edeceği iddiası, başkent Washington'ın ana gündem maddeleri arasındaki yerini koruyor.

Cuma günü başkanlık koltuğuna oturan Trump'ın, ABD Savunma Bakanı James Mattis’in yemin töreni için Pentagon’a yapacağı ziyaret sırasında askeri yetkililerinden, "DEAŞ ile mücadelenin kapsamını genişletecek bir plan" hazırlamalarını talep edeceği iddia edilmişti.

"TRUMP'IN TALEPLERİ OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUZ"

Konuyla ilgili AA muhabirine açıklama yapan bir Pentagon yetkilisi, Trump’ın iddia edildiği üzere DEAŞ ile mücadele konusunda talepleri olacağını beklediklerini ve Amerikan generallerinin bu konuda hazırlıklı olduğunu söyledi.

PENTAGON "HAZIRLIKLIYIM" DİYOR

İsminin açıklanmasını istemeyen yetkili, "Generallerimiz DEAŞ’la mücadeleyi hızlandırmak konusunda bir talep olacağını tahmin ediyorlar ve her operasyon için olduğu gibi bu operasyon için de birçok seçenek sunan onlarca plan hazırlanmış durumda." ifadelerini kullandı.

"OLASILIKLAR ÜZERİNE ÇALIŞMA YAPTIK"

Yetkili, bu planların hiç birinin doğrudan alınmış bir talep üzerine hazırlanmadığını, sadece olasılıklar üzerinden çalışmalar yapıldığını da sözlerine ekledi.

Amerikan medyasına konuşan ABD’li yetkililer, Trump’ın Rakka’da Amerikan kara unsurları ve helikopterlerini de kullanılmasını içeren daha etkin bir mücadele planın 30 gün içinde hazırlanmasını talep edeceğini iddia etmişti.

ÖZEL KUVVETLERİN SAYISI ARTIRILABİLİR

Savunma Bakanlığının da potansiyel bir plan hazırladığını iddia eden bazı medya organları, Pentagon'un bölgede Amerikan Özel Kuvvetlerinin sayısının artırılmasını, ABD’nin Irak ve Suriye’deki kara birliklerinin üst sınırını yükseltilmesini ve daha hızlı karar almaları için sahadaki komutanların yetkilerinin artırılmasını talep ettiğini iddia etmişti.

Savunma Bakanlığı koltuğuna geçen hafta oturan Mattis, bu hafta içinde ABD Kuvvet Komutanları ile bir araya geldi.

Görüşme ile ilgili AA’nın sorularını yanıtlayan bir Pentagon yetkilisi görüşmenin içeriğine dair bilgiler vermekten kaçınırken, yeni savunma bakanının "daha kartlarını açmadığını", ağırlıklı olarak komutanları dinlediğine dikkati çekti.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Pentagon'dan Trump'a mesajPentagon'dan Trump'a mesajABD Savunma Bakanlığının (Pentagon), Başkan Donald Trump’ın 'DEAŞ’la mücadeleyi hızlandıracak bir plan hazırlanması' talebi ihtimaline yönelik önceden hazırlık yaptığı bildirildi.
Trump ile Nieto arasında sürpriz gelişmeTrump ile Nieto arasında sürpriz gelişmeSınıra yapılacak olan duvarın finansmanı konusunda yaşanan krizde çarpıcı bir gelişme yaşandı. Trump'la Nieto telefonda görüştü
Gorbaçov: Dünya savaşa gidiyorGorbaçov: Dünya savaşa gidiyorSovyetler Birliği'nin son lideri Mihail Gorbaçov, dünyanın büyük bir savaş hazırlığında gibi göründüğünü söyledi.
Rusya ertelendi dedi, BM karşı çıktı!Rusya ertelendi dedi, BM karşı çıktı!BM Suriye Özel Temsilcisi De Mistura'nın Sözcüsü Sharif Cenevre görüşmelerine ilişkin, "Bizim tarafımızda henüz bir erteleme söz konusu değil." dedi.
Irak, ABD vatandaşlarına vizeyi gözden geçirecekIrak, ABD vatandaşlarına vizeyi gözden geçirecekTrump'ın Irak'ın da içinde olduğu 7 ülkeye vize verilmesini durdurmasının ardından Irak'tan ABD'ye misilleme geldi..
Trump, Müslüman Kardeşleri terör listesine alıyorTrump, Müslüman Kardeşleri terör listesine alıyorTrump yönetiminin Müslüman Kardeşleri terör örgütü listesine alacağı iddia ediliyor.
  • YPG elinde Türk bayrağı olan sivilleri vurdu!27 Ocak 2017 Cuma 09:58
  • Trump kararını savundu! Şansa bırakmam27 Ocak 2017 Cuma 09:16
  • İsrail'in kirli Suriye oyunu27 Ocak 2017 Cuma 08:52
  • ByLock listesini Türkiye'ye verdiler27 Ocak 2017 Cuma 08:42
  • Mahkumlardan birini ızgara yapıp yemişler27 Ocak 2017 Cuma 08:23
  • Barrow ülkesine geri döndü27 Ocak 2017 Cuma 00:19
  • ABD'de üst düzey dört isim istifa etti27 Ocak 2017 Cuma 00:10
  • Haşdi Şabi'den Peşmerge'ye şok saldırı27 Ocak 2017 Cuma 00:10
  • Mısır Gazze sınırında 3 tüneli yıktı27 Ocak 2017 Cuma 00:03
  • Ted Malloch: Euro çökebilir26 Ocak 2017 Perşembe 23:20
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri