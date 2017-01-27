Pentagon'dan Trump'a mesaj

ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon), Başkan Donald Trump’ın 'DEAŞ’la mücadeleyi hızlandıracak bir plan hazırlanması' talebi ihtimaline yönelik önceden hazırlık yaptığı bildirildi.

Trump'ın DEAŞ ile mücadeleyi hızlandırmak için Pentagon'dan yeni planlar talep edeceği iddiası, başkent Washington'ın ana gündem maddeleri arasındaki yerini koruyor.

Cuma günü başkanlık koltuğuna oturan Trump'ın, ABD Savunma Bakanı James Mattis’in yemin töreni için Pentagon’a yapacağı ziyaret sırasında askeri yetkililerinden, "DEAŞ ile mücadelenin kapsamını genişletecek bir plan" hazırlamalarını talep edeceği iddia edilmişti.

"TRUMP'IN TALEPLERİ OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUZ"

Konuyla ilgili AA muhabirine açıklama yapan bir Pentagon yetkilisi, Trump’ın iddia edildiği üzere DEAŞ ile mücadele konusunda talepleri olacağını beklediklerini ve Amerikan generallerinin bu konuda hazırlıklı olduğunu söyledi.

PENTAGON "HAZIRLIKLIYIM" DİYOR

İsminin açıklanmasını istemeyen yetkili, "Generallerimiz DEAŞ’la mücadeleyi hızlandırmak konusunda bir talep olacağını tahmin ediyorlar ve her operasyon için olduğu gibi bu operasyon için de birçok seçenek sunan onlarca plan hazırlanmış durumda." ifadelerini kullandı.

"OLASILIKLAR ÜZERİNE ÇALIŞMA YAPTIK"

Yetkili, bu planların hiç birinin doğrudan alınmış bir talep üzerine hazırlanmadığını, sadece olasılıklar üzerinden çalışmalar yapıldığını da sözlerine ekledi.

Amerikan medyasına konuşan ABD’li yetkililer, Trump’ın Rakka’da Amerikan kara unsurları ve helikopterlerini de kullanılmasını içeren daha etkin bir mücadele planın 30 gün içinde hazırlanmasını talep edeceğini iddia etmişti.

ÖZEL KUVVETLERİN SAYISI ARTIRILABİLİR

Savunma Bakanlığının da potansiyel bir plan hazırladığını iddia eden bazı medya organları, Pentagon'un bölgede Amerikan Özel Kuvvetlerinin sayısının artırılmasını, ABD’nin Irak ve Suriye’deki kara birliklerinin üst sınırını yükseltilmesini ve daha hızlı karar almaları için sahadaki komutanların yetkilerinin artırılmasını talep ettiğini iddia etmişti.

Savunma Bakanlığı koltuğuna geçen hafta oturan Mattis, bu hafta içinde ABD Kuvvet Komutanları ile bir araya geldi.

Görüşme ile ilgili AA’nın sorularını yanıtlayan bir Pentagon yetkilisi görüşmenin içeriğine dair bilgiler vermekten kaçınırken, yeni savunma bakanının "daha kartlarını açmadığını", ağırlıklı olarak komutanları dinlediğine dikkati çekti.