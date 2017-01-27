Şırnak'ın Uludere İlçesinde Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında dün gözaltına alınıp serbest bırakılan, bugün de görevden alınan Belediye Başkanı Zeynep Üren ve Eş Başkan Yunus Ürek'in yerine Kaymakam Mehmet Fatih Yakınoğlu kayyum olarak atandı.
Uludere'de dün yürütülen bir soruşturma kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkanı DBP'li Zeynep Üren ve Eş Başkan Yunus Ürek, tutuklanma talebi ile çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliğinde yurt dışına çıkış yasağı ile serbest bırakılmışlardı.
Bugün öğlen saatlerinde ise Kaymakamlığa çağrılan Üren ve Ürek'e görevden alındıklarına dair İçişleri Bakanlığının yazısı tebliği edildi. Görevden alınan Belediye başkanı Zeynep Üren, Bakanlığın görevden alınmaya gerekçe olarak dün gerçekleştirilen gözaltının gösterdiğini söyledi.
Başkanların görevden alınmasından sonra, akşam saatlerinde de Uludere Kaymakamı Mehmet Fatih Yakınoğlu, Belediye Başkanlığı'na kayyum olarak atandı.
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Uludere Belediyesi'ne kayyum atandı
Şırnak'ın Uludere İlçesinde Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında dün gözaltına alınıp serbest bırakılan, bugün de görevden alınan Belediye Başkanı Zeynep Üren ve Eş Başkan Yunus Ürek'in yerine Kaymakam Mehmet Fatih Yakınoğlu kayyum olarak atandı.
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