28 Ocak 2017 Cumartesi29 R.Ahir 1438
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Trump'tan Rusya'ya yaptırım açıklaması

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Trump'tan Rusya'ya yaptırım açıklaması
Beyaz Saray'da İngiltere Başbakanı Theresa May'i ağırlayan Trump, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, yaptırımlarla ilgili Rusya'ya kötü haberi verdi.
Trump'tan Rusya'ya yaptırım açıklaması Trump'tan Rusya'ya yaptırım açıklaması Trump'tan Rusya'ya yaptırım açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump ile İngiltere Başbakanı Theresa May'in Beyaz Saray'daki ortak basın toplantısında Moskova ile iyi ilişkiler geliştirmek istediğini ifade eden Trump, "Ancak Rusya'ya yaptırımların kaldırılmasını tartışmak için henüz çok erken." dedi.

BEYAZ SARAY'DA TRUMP'IN İLK KONUĞU: İNGİLTERE BAŞBAKANI

ABD'nin yeni Başkanı Trump, Beyaz Saray'daki ilk yabancı lider olarak ağırladığı İngiltere Başbakanı May ile baş başa görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

"YARIN PUTİN'LE TELEFONDA KONUŞACAĞIZ"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yarın bir telefon görüşmesi yapacağını belirten Trump, Moskova ile iyi ilişkiler kurmak istediğini dile getirerek, "Ancak Rusya'ya yaptırımların kaldırılmasını tartışmak için henüz çok erken." dedi.

"MOSKOVA İLE İYİ İLİŞKİLERİN GARANTİSİ YOK"

Daha önceki açıklamalarında Moskova ile iyi ilişkiler kurmak istediğini, ancak bunun bir garantisinin olmadığını anlatan Trump, Putin ile yapacağı görüşmenin ardından iki ülke arasındaki ilişkilerin seyrinin belli olacağını söyledi.

Sadece Rusya ile değil, Çin ile de iyi ilişkiler kurmak istediğini, ancak Amerikan halkının çıkarları doğrultusunda hareket edeceğini ifade eden Trump, Washington-Moskova hattında nasıl bir yeni sayfa açılacağının ilerleyen günlerde belli olacağını belirtti.

İNGİLTERE BAŞBAKANI MAY: YAPTIRIMLARI KALDIRMAYIN

"Rusya'ya yaptırımların kaldırılması" ihtimaline ilişkin endişelerini dile getiren May ise Moskova'nın Kırım'ı işgaliyle ilgili yaptırımların, mevcut koşullar değişmediği sürece kaldırılmaması gerektiği yorumunu yaptı.

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