Arda'nın 'evet' kararı Independent'i rahatsız etti

İngiliz İndependent gazetesi, Arda Turan'ın referandumda "evet" oyunu kullanağını açıklamasının ardından, oldukça rahatsız olduğunu gösteren bir haber yayımladı.
FETÖ'CÜ HAKAN ŞÜKÜR'Ü ÖRNEK GÖSTERDİ
İndependent haberinde, Arda Turan'la Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki iyi ilişkilere
dikkat çekti. Arda Turan'ın ileride siyasete girmeyi düşünebileceğini ancak Hakan Şükür olayına dikkat edebileceğini yazdı.
"TÜRK FUTBOL TARAFTARLARININ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'LA ARASI İYİ DEĞİL" YALANI
Türk futbol taraftarlarının Cumhurbaşkanı Erdoğan'la arasının iyi olmadığıni iddia eden gazete, geçmişte tribünde yaşanan bazı provokatif olayları örnek göstererek bu tezini desteklemeye çalıştı.