28 Ocak 2017 Cumartesi1 C.Evvel 1438
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Dört seçim tek yasada toplanacak

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Dört seçim tek yasada toplanacak
AK Parti, cumhurbaşkanlığı sistemi ile ilgili anayasa değişikliğinin referandumda kabul edilmesinden hemen sonra seçim yasalarının yenilenmesi için düğmeye basacak.
Dört seçim tek yasada toplanacak Dört seçim tek yasada toplanacak Dört seçim tek yasada toplanacak

AK Parti, cumhurbaşkanlığı sistemi ile ilgili anayasa değişikliğinin referandumda kabul edilmesinden hemen sonra seçim yasalarının yenilenmesi için düğmeye basacak.

 AK Parti, seçim yasalarını masaya yatırıp neler yapılabileceği üzerinde durmaya başladı. Esas çalışma ise referandumdan sonra yapılacak. Seçimlere yönelik halen Seçmen Kütükleri Yasası, Mahalli İdareler Seçimleri Yasası, Milletvekili Seçim Yasası ve Cumhurbaşkanlığı Seçim Yasası olmak üzere 4 yasa bulunuyor. AK Parti, dağınık durumda olan bu yasal düzenlemeleri tek yasada toplamayı planlıyor.

SEÇİM BARAJI

Seçim yasaları kapsamında seçim sisteminin değiştirilmesi de tartışmaya açılacak. Yapılacak çalışma kapsamında masada üç seçenek bulunacak. Bunlar dar, daraltılmış bölge seçim sistemleri ile mevcut sistemin devamı olarak sıralanıyor.

Seçim sistemi yanında yüzde 10'luk seçim barajının düşürülmesi de yine üzerinde durulacak konulardan biri olacak. Barajın yüzde 7'ye çekilebileceği kulislerde konuşuluyor.

Yeni sistemde cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri aynı anda yapılacak. Parti genel başkanlarının aynı anda hem cumhurbaşkanı hem de milletvekili adayı olmasına ilişkin anayasa değişiklik metnine herhangi bir hüküm konulmadı.

Bu sorunun çözümü için de iki seçenek bulunuyor. Yeni seçim yasasına bir hüküm konularak konu netleştirilecek. Böyle bir düzenleme olmaması halinde ise top Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) geçecek. YSK verdiği karar ile ilerisi için içtihat oluşturacak.

Sabah

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