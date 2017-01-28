Hainler FETÖ rüşveti AB şantajıyla geri verilmedi

TUSKON’un yüzbinlerce euro bağış yaptığı Avrupalı liberaller ile AB maliye bakanları iki koldan Atina’yı ablukaya aldı. Çipras, Ankara’ya verdiği sözlerden döndü.

15 Temmuz kanlı darbe girişiminin hemen sonrasında Sikorsky tipi askeri helikopterle Yunanistan’ın Dedeağaç kentine kaçan 8 darbeci sözde askerin Türkiye’ye iade talebi Yunanistan Yüksek Mahkemesi tarafından reddedildi.

Yunan yargısının skandal kararının perde arkasında ise FETÖ ile Avrupalı liberallerin kirli ittifakı ortaya çıktı. Fetullahçı terör örgütü tarafından fonlanan ‘Avrupa için Liberaller ve Demokratlar İttifakı (ALDE)’ isimli Avrupa Parlamentosu’nun çatı partisinin Atina hükümetine iadeyi reddetmesi için baskı yaptığı öğrenildi.

İŞKENCE YALANI

FETÖ’nün bu yeni kumpası Londra merkezli İnsan Hakları İzleme Örgütü ve Uluslararası Af Örgütü’ne para vererek yazdırttığı raporlarla başladı. Terör örgütünün finansmanıyla, Türkiye’ye gelme zahmetinde bulunulmadan ‘Darbeci subaylara işkence yapılıyor’ yalanının işlendiği raporlar, Avrupalı liberallerin eline malzeme olarak verildi. ALDE lideri Guy Verhofstadt, 9 Ocak’ta Çipras’a FETÖ’cüleri Türk yargısına iade etmemesi için bir mektup kaleme aldı.

Mektubunda “Türkiye’de darbe girişiminin ardından binlerce insan tutuklandı. Süreç hakkında büyük şüphelerimiz var” diyen Verhofstadt, Çipras’a AB yasalarına göre işkence riski taşıyan ülkelere suçlu iadesi yapılamayacağını hatırlattı. Liberal liderin mektubunda FETÖ parasıyla yazdırılan raporlara vurgu yapıldı.

Yunanistan’da kamuoyu oluşturma göreviniyse eski Ekonomi Bakanı ve ALDE üyesi liberal ‘Drassi’ partisinin kurucu Genel Başkanı Stefanos Manos üstlendi.

MANOS DEVREDE

Manos hem dış basında hem de Yunanistan içinde lobi faaliyetleri yürüttü. İngiliz The Guardian gazetesine demeç veren Manos, Ankara’nın baskıları nedeniyle ‘Yunanistan’ın elinin kolunun bağlanmış olduğunu’ iddia etti. Yunan liberal, ülkesindeyse konu hakkında bir kamuoyu araştırması düzenlenmesine mali olarak yardımcı oldu. Tek soruluk manipülatif araştırmada Yunan halkına “İşkence şüphesi olan Türkiye’ye suçlular iade edilsin mi?” sorusu soruldu.

Böylesine yönlendirilmiş bir soruya toplumun sadece yüzde 60’ının ‘hayır’ cevabını verdiği görüldü. Yüksek Mahkemenin kararın ardından Manos sosyal medyadan paylaştığı mesajında “Baskı kırıldı. Kendimi iyi hissediyorum. İnsan hakları başta gelir, ne olursa olsun” ifadelerini kullandı.

Ergenekon’u soran vekile FETÖ baskısı

Fethullahçı Terör Örgütü’nün lobi faaliyetlerinin odağındaki Avrupalı liberaller grubunda (ALDE) durumdan şüphelenenler de oldu. Hollandalı Liberal vekil Marietje Schaake, Avrupa Parlamentosu’nda Ergenekon davalarının kumpas olabileceğini dillendirince FETÖ’den baskı gördü.

Observer’a konuşan Schaake, Ergenekon hakkında sorduğu soruların ardından hedef haline geldiğini söyledi. “Gülen’in karanlık yanını o zaman gördüm” diyen Schaake, terör örgütü hakkında lobi faaliyetleri yürüttükleri aşikar olduğunu fakat şeffaf olmadıklarını belirtti.

AB’den Çipras’a mali baskı geldi

Avrupa’daki lobiciliğinin meyvelerini toplayan FETÖ, darbecilerini Türk adaletinden kaçırmayı AB’yi kullanarak başardı. 15 Temmuz ihanetinin ardından Yunanistan’a kaçan darbeci subayları ‘ivedilikle’ iade edeceğini açıklayan Yunan Başbakanı Aleksis Çipras, AB ve IMF’in mali baskılarına boyun eğdi. İç politikada iyice yıpranan Çipras’a Avro bölgesi maliye bakanları toplantısı üzerinden abluka kuruldu. Toplantı öncesinde Yunanistan’ın mali durumunda yapılan açıklamalar askerlerin iadesinin reddedildiği kararın sonrasında yerini ‘ılımlı’ mesajlara bıraktı. Maliye bakanlarının zirvesinin Yüksek Mahkemenin FETÖcü askerleri iade etmeme kararıyla aynı güne denk gelmesi dikkat çekti. 2019 yılına kadar Yunan maliyesinin durumunun görüşüldüğü toplantı Alman Maliye Bakanı Wolfgang Schaeuble tarafından ‘verimli’ olarak nitelendirildi.

TUSKON ALDE’YE BİNLERCE AVRO PARA AKITTI

Yunan yargısının kararını etkileyecek baskı mekanizmalarını kuran FETÖ’nün, Stefanos Manos’la bağlantısıysa ALDE üzerinden gerçekleşti. Terör örgütü, TUSKON aracılığıyla, 2012’den itibaren Brüksel’de kurduğu STK’ları kullanarak ALDE’ye para aktarmaya başladı. TUSKON’un Avrupa Direktörü Serdar Yeşilyurt eliyle Avrupalı liberallere 2012’den bu yana sadece resmi olarak yaklaşık 100 bin avro bağış yapıldı. Aktarılan paraların FETÖ’nün operasyonlarının yoğunlaştığı 2013’den itibaren arttığı dikkat çekti. Tüm bu mali yardımların neticesinde TUSKON lideri FETÖ’cü terörist Rızanur Meral’in konuşmacı olarak katıldığı ALDE etkinlikleri düzenlendi. Türkiye üzerine tartışmaların yapıldığı panellerde FETÖ’den para aldığını kabul eden eski ALDE lideri Sir Graham Watson da hazır bulundu.

Star