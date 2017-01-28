28 Ocak 2017 Cumartesi1 C.Evvel 1438
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Hakemlerimiz UEFA'nın kurslarına katılacak

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Hakemlerimiz UEFA'nın kurslarına katılacak
FIFA kokartlı Türk hakemler Cüneyt Çakır, Hüseyin Göçek ve Halil Umut Meler, UEFA tarafından düzenlenecek hakem kurslarına davet edildi.
Hakemlerimiz UEFA'nın kurslarına katılacak Hakemlerimiz UEFA'nın kurslarına katılacak Hakemlerimiz UEFA'nın kurslarına katılacak

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre hakem kursları, İspanya'nın Malaga şehrinde 29 Ocak-2 Şubat'ta yapılacak.
 
Cüneyt Çakır ve Hüseyin Göçek, UEFA'nın elit ve önde gelen  hakemlerinin davet edildiği, Halil Umut Meler ise 2017'de ilk kez FIFA listesinde  yer alan hakemlerin çağrıldığı UEFA Hakem Kursu'na katılacak.
 
Birlikte düzenlenecek kurslarda hakemler, bazı eğitimlerden geçecek ve  fitness testlerine tabi tutulacak.
 

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