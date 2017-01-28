ABD Başkanı Donald Trump, mültecilerin ülkeye kabulünü sınırlandıran ve göçmen vizelerine katı güvenlik prosedürleri getiren başkanlık kararnamesini imzaladı.
28 Ocak 2017 Cumartesi1 C.Evvel 1438
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Trump'tan mülteci kararnamesi!
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