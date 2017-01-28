28 Ocak 2017 Cumartesi1 C.Evvel 1438
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Trump'tan mülteci kararnamesi!

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Trump'tan mülteci kararnamesi!
ABD Başkanı Donald Trump, mültecilerin ülkeye kabulünü sınırlandıran ve göçmen vizelerine katı güvenlik prosedürleri getiren başkanlık kararnamesini imzaladı.
Trump'tan mülteci kararnamesi! Trump'tan mülteci kararnamesi! Trump'tan mülteci kararnamesi!

ABD Başkanı Donald Trump, mültecilerin ülkeye kabulünü sınırlandıran ve göçmen vizelerine katı güvenlik prosedürleri getiren başkanlık kararnamesini imzaladı.

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