28 Ocak 2017 Cumartesi1 C.Evvel 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “Peygamber, müminlere kendi canlarından daha yakındır…” (Azhâb, 6)
  • Hz. Enes (radıyallâhu anh): “Resülullah (aleyhissâlâtu vesselâm) ayakta içmeyi yasakladı” demişti. Kendisine:“Ya yemek? (Bu husustaki hüküm nedir)” diye soruldu.“Bu dâha şiddetle yâsâktır!” dedi veya şöyle dedi.“Bu dâhâ şerli, dâhâ kötü!”Müslim, Eşribe 113. (2024)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:43Güneş 08:12Öğle 13:24İkindi 15:58Akşam 18:23Yatsı 19:46
    • 2°C Adana
    • -1°C Adıyaman
    • -8°C Afyon
    • 0°C Ağrı
    • -5°C Amasya
    • -7°C Ankara
    • 2°C Antalya
    • -2°C Artvin
    • 0°C Aydın
    • -6°C Balıkesir
  • BIST: 83.827 0.00
  • Altın: 148,113 0.58
  • Dolar: 3,8623 0.01
  • Euro: 4,1287 0.23

CHP'li vekilin 1 milyon 200 bin TL'lik faturası!

»
CHP'li vekilin 1 milyon 200 bin TL'lik faturası!
Başkanlık Divanı üyelerinden CHP’li kâtip üye Elif Doğan Türkmen'in 1 milyon 200 bin TL’lik faturası, Meclis’i karıştırdı.
CHP'li vekilin 1 milyon 200 bin TL'lik faturası! CHP'li vekilin 1 milyon 200 bin TL'lik faturası! CHP'li vekilin 1 milyon 200 bin TL'lik faturası!

Anayasa değişikliğinin ardından tatile giren TBMM’de kulisler ilginç bir haberle çalkalanıyor. Haberleşme giderlerini TBMM’nin karşıladığı Başkanlık Divanı üyelerinden birinin 1 milyon 200 bin TL’lik faturası, Meclis’i karıştırdı. Divan üyeleri konuyu gündeme getirdi, ancak isim telaffuz edilmedi.

Dün akşam saatlerinde de ‘rekor’ kıran vekilin CHP’li kâtip üye Elif Doğan Türkmen olduğu ortaya çıktı. Bu rakama, Türkmen’in hem telefon konuşmaları hem de Adana’daki seçmene özel günlerde gönderdiği mektuplar neden oldu.

TÜRKMEN: ŞOK OLDUM

Fatura nedeniyle Türkmen’e CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun da tepki gösterdiği öğrenildi. Türkmen ise şunları söyledi:“Haberim yok. Mesaj, ara ara da mektup gönderiyoruz. Kimden kaça aldıklarını hiç bilmiyorum. Henüz öğrendim. Çok çok üzüldüm. Çünkü Meclis’teki tuvaletin ışığını bile söndürürüm. Gerçekten şok oldum. Keşke uyarsalardı, bugüne kadar kimse söylemedi. Bu hizmetin bu kadar pahalı olduğunu bilsem kullanmazdım. Bundan sonra kontrol etmeden zaten kullanmam.”

DİVANA SINIRSIZ

TBMM, vekillerin 1 yıl içinde 2 maaş tutarına kadar olan telefon ve posta masraflarını karşılıyor. Ancak, TBMM Başkanlık Divanı üyeleri için bir üst sınır bulunmuyor.

Habertürk

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Kişisel verileri izinsiz kullananlara para ve hapis cezası!Kişisel verileri izinsiz kullananlara para ve hapis cezası!Geçen ekim ayında yürürlüğe giren ve kısa süre önce de ‘Kurul’u oluşturulan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, sade vatandaştan şirketlere kadar herkesi ilgilendiriyor.
CHP'li vekilin 1 milyon 200 bin TL'lik faturası!CHP'li vekilin 1 milyon 200 bin TL'lik faturası!Başkanlık Divanı üyelerinden CHP’li kâtip üye Elif Doğan Türkmen'in 1 milyon 200 bin TL’lik faturası, Meclis’i karıştırdı.
Reina canisinin itirafları kan dondurdu!Reina canisinin itirafları kan dondurdu!DEAŞ'lı terörist Abdulkadir Masharipov,"Eylem talimatı sonrası istihareye yattım, rüyamda bir yeri tarayıp kaçtıgımı gördüm" dedi.
Altıntaş öldükten 2 saat sonra mail’leri silindiAltıntaş öldükten 2 saat sonra mail’leri silindiRusya Büyükelçisi Karlov’u öldüren polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş’a ait Gmail hesabındaki mail’lerinin, kendisi etkisiz hale getirildikten 2 saat sonra silindiği tespit edildi.
İstanbul'da terör operasyonuİstanbul'da terör operasyonuİstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü DEAŞ'e yönelik Zeytinburnu'nda 24 Ocak Salı günü 7 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Ankara'da DEAŞ'lı 5 terörist tutuklandıAnkara'da DEAŞ'lı 5 terörist tutuklandıAnkara'da gözaltına alınan terör örgütü DEAŞ üyesi 8 kişiden 5'i tutuklandı.
  • Fitch'ten ABD'ye uyarı27 Ocak 2017 Cuma 22:24
  • "Bölgedeki tek iktisadi ortağımız İsrail"27 Ocak 2017 Cuma 21:50
  • "Endişeye gerek yok"27 Ocak 2017 Cuma 21:48
  • Uludere Belediyesi'ne kayyum atandı27 Ocak 2017 Cuma 21:48
  • Milli eğitim müdürüne silahlı saldırı!27 Ocak 2017 Cuma 21:44
  • Bozdağ'dan Yuanistan'a jet cevap!27 Ocak 2017 Cuma 19:59
  • Yunanistan'dan darbeci askerler açıklaması27 Ocak 2017 Cuma 19:57
  • Trump'ta bir ilk... Kritik Kürt hamlesi!27 Ocak 2017 Cuma 19:55
  • Zeytinburnu açıklarında kuruyük gemisi batıyor27 Ocak 2017 Cuma 19:50
  • Ankara'da AVM'de yangın paniği27 Ocak 2017 Cuma 19:48
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri