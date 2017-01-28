AB üyesi ülke her an iflas edebilir

Yunanistan'da hazırlanan bir raporda, kreditörler ile yaşanan anlaşmazlıkların çözülmemesi halinde 4. kurtarma paketi ve iflas gibi senaryolar gerçekleşebileceğine dikkat çekildi.

Yunan meclisinin bütçe ofisince hazırlanan raporda, ekonomik krizdeki ülkenin kısa ve orta vadede karşılaşabileceği risk senaryolarına yönelik uyarılarda bulunuldu.

Ülkenin kreditörleri olan Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Avrupa Birliği (AB) arasındaki anlaşmazlıklardan dolayı yeni kredi diliminin serbest bırakılmasının zora girdiği tespitine yer verilen raporda, bu durumun yol açabileceği risklere işaret edildi.



4. KURTARMA PAKETİ GEREKEBİLİR



Rapora göre, kreditörler ve Yunanistan arasındaki gözden geçirme sürecinin tamamlanmaması halinde ülkenin sermaye piyasalarına erişiminin son memorandumun biteceği 2018 sonrasına sarkabileceği vurgulanırken, bu durumun dördüncü bir kurtarma paketi programına yol açabileceği kaydedildi.



EURO’DAN ÇIKIŞ İHTİMALİ OLUŞABİLİR



Özellikle AB hükümetlerinin siyasi baskı altında olması sebebiyle bu programa onay vermeme ihtimaline değinilen raporda, "Eğer, ülke sermaye piyasalarına erişim kazanamaz ve kredi sağlayamazsa, iflas kaçınılmaz hale gelebilir ve eurodan çıkış ihtimali oluşabilir." ifadelerine yer verildi.



Olası iflas durumunda ise ülkede üretimin durması, bankacılık krizi, para biriminin aşırı devalüasyonu ve yüksek enflasyon gibi riskler vurgulandı.



Yunanistan ve kreditörleri arasındaki uzlaşmazlıklar sebebiyle son memorandumun ikinci gözden geçirme süreci gecikirken, dünkü Euro Grubu toplantısında da özellikle istihdam piyasası, enerji reformları ve 2018 sonrası mali hedefler konusunda olumlu herhangi bir sonuç alınamadı.

