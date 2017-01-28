TSK rakamları açıkladı: Tam 2170 terörist!

TSK'dan yapılan açıklamada "Türk Hava Kuvvetleri tarafından, toplam 1332 hedef imha edilmiştir. Ayrıca harekatın başlangıcından bugüne kadar tespit edilen 3282 el yapımı patlayıcı ve 55 mayın imha edilmiştir" dendi.
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TSK'dan yapılan açıklamada "Türk Hava Kuvvetleri tarafından, toplam 1332 hedef imha edilmiştir. Ayrıca harekatın başlangıcından bugüne kadar tespit edilen 3282 el yapımı patlayıcı ve 55 mayın imha edilmiştir" dendi.