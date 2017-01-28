28 Ocak 2017 Cumartesi1 C.Evvel 1438
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HDP'li vekil Meral Danış Beştaş serbest bırakıldı

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HDP'li vekil Meral Danış Beştaş serbest bırakıldı
HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş ile HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya gözaltına alındı.
HDP'li vekil Meral Danış Beştaş serbest bırakıldı HDP'li vekil Meral Danış Beştaş serbest bırakıldı HDP'li vekil Meral Danış Beştaş serbest bırakıldı

Terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında gözaltına alınmasının ardından savcılıkça tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen Beştaş, adli kontrol şartıyla salıverildi.

MERAL DANIŞ BEŞTAŞ

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HÜDA KAYA AFYONKARAHİSAR'DA GÖZALTINA ALINDI

HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, Diyarbakırda'ki bir dava kapsamında tatil yaptığı Afyonkarahisar’da gözaltına alındı.

HDP Milletvekili Hüda Kaya, tatil yaptığı 5 yıldızlı termal otelde, saat 00.30 sıralarında İzmir ve Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüklerine bağlı polis ekiplerince gözaltına alındı. Kaya’nın gözaltına alındığını HDP Van Milletvekili Nadir Yıldırım, Twitter hesabından duyurdu.

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HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen de Twitter hesabından paylaştığı mesaj ile Kaya’nın Diyarbakır’daki bir davadan dolayı Afyonkarahisar’da gözaltına alındığını belirtti.

HDP Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir ise yine sosyal meyda hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Kaya'nın önce İzmir'e, ardından Diyarbakır'a götürüleceğini öğrendiklerini açıkladı.

DAHA ÖNCE DE GÖZALTINA ALINMIŞTI

Hüda Kaya mahkemenin zorla getirme kararı uyarınca 8 Aralık 2016'da da gözaltına alınmıştı.

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