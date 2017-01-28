28 Ocak 2017 Cumartesi1 C.Evvel 1438
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Bayrak asan dayı referandumda evet diyecek

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'Bayrak asan dayı' olarak internette fenomen haline gelen Salih Tahtalıoğlu, bu kez evin balkonuna 'Evet' yazılı pankart astı..
Bayrak asan dayı referandumda evet diyecek
Bayrak asan dayı referandumda evet diyecek Bayrak asan dayı referandumda evet diyecek Bayrak asan dayı referandumda evet diyecek

2013 yılında balkonuna astığı bayraklı fotoğrafıyla ünlenen ve internet fenomeni haline gelen Salih Tahtalıoğlu, bayrağını bu kez Cumhurbaşkanlığı sistemi referandumunda evet oyunu kullanmak için astı.

Google'da binlerce kez 'bayrak asan adam, bayrak asan amca, bayrak asan dayı kim' diye aranan Salih Tahtalıoğlu'nun fotoğrafı, ülke sınırlarını da aşarak dünyada en çok kullanılan fotoğraflar arasında yer aldı.

'EVET' AKIMINA BAYRAK ASAN DAYI DA KATILDI

Geçtiğimiz hafta içi sosyal medyada Rıdvan Dilmen, Arda Turan, Burak Yılmaz gibi ünlülerin başlattığı referandumda evet kampanyasının ardından ülke genelinde adeta yeni bir akım başlamıştı. Bu akıma sosyal medyanın tanınmış yüzü Salih Tahtalıoğlu da ayak uydurdu.

BALKONUNA EVET BAYRAĞI ASTI

Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan’ın sosyal medya hesabından bayrak asan dayıya yönelttiği; “Ülkemizin istikrarı, tam demokrasi, 2071 hedeflerine bir an önce ulaşmak için bende evet diyorum. Balkona bayrak asan dayı sayın Salih Tahtalıoğlu, sen ne diyorsun?” sorusuna cevap veren Salih Tahtalıoğlu o meşhur balkona bir kez daha çıktı.

"BAYRAĞIMI ASACAĞIM, EVET'E BASACAĞIM"

Başkan Bahçavan’a cevap veren Tahtalıoğlu; “Sayın Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, çağrını aldım. Güçlü bir Türkiye için, Türkiyemizin kalkınması için, bayrağımı asacağım, evet’e basacağım” dedi.

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