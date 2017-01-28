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Teröristlere 12 milyon dolar para aktarıldı

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Peşmerge ile birlikte PKK’yı Sincar’dan çıkaracağını söyleyen Bağdat yönetiminin, el altından teröristlere finansal destek verdiği ortaya çıktı.
Teröristlere 12 milyon dolar para aktarıldı
Teröristlere 12 milyon dolar para aktarıldı Teröristlere 12 milyon dolar para aktarıldı Teröristlere 12 milyon dolar para aktarıldı

Bağdat yönetimi terör örgütü PKK'ya Sincar dağındaki desteğinin devam ettiği ortaya çıktı. Başbakan Binali Yıldırım, Bağdat ziyaretinde, PKK'nın Sincar dağı ve kent merkezindeki hareketliği ve Bağdat yönetiminin PKK'ya karşı tutumundan duyduğu rahatsızlığı ilettiği kaydedildi. Görüşmelerde Ankara'ya olumlu sinyaller veren İbadi yönetiminin ise Sincar dağındaki PKK'lılara finansal ve askeri lojistik desteğine devam ettiği öğrenildi.

BAĞDAT, DESTEĞE DEVAM EDİYOR

Bağdat yönetimi Ankara'nın terör örgütleri ile mücadelede iş birliği önerisine sıcak baktığını kameraların önünde açıklarken, yönetimin perde arkasında ise Kerkük ve Sincar dağındaki PKK ve bağlantılı olduğu örgütlere geçtiğimiz Salı günü 12 milyon dolar para aktardığı ve 13 Ocak tarihinde ise Telafer havalimanına indirilen 2 TIR'ı aşkın askeri lojistiğin Sincar dağında PKK'ya verdiği belirtildi. Ayrıca 2 hafta önce İran destekli Haşdi Şabi grupları ile birlikte PKK'ya bağlı militanların doğrudan bir DEAŞ askeri lojistik üssüne operasyon düzenlediği ve elde edilen silah ve mühimmatın üçte birinin PKK'ya verildiği öğrenildi. Normal koşullarda Irak ordusunun bu askeri lojistiği teslim alması gerekiyordu.

BU GİZLİ BİR ŞEY DEĞİL

Kürdistan Yurtsever Birliği (KYB) Sözcüsü Heyas Surçi, “Bağdat, Şengal'de PKK'ya milyonlarca dolar para ve silah verdi. Bu gizli bir şey değil” dedi. Heyas Surçi şunları söyledi: “PKK ile Irak hükümeti arasında açık bir anlaşma var. Bağdat açık bir şekilde onlara yardım ediyor ve bu gizli bir şey değil. Bağdat, PKK'ya yakın gruplara yardımlarda bulunuyor. Irak hükümeti, Şengal'deki PKK güçlerine milyonlarca dolar para ve silah verdi. Şengal'deki PKK güçlerinin elinden bulunan silahlar Irak ordusunun eski silahlarıdır” 30 Kasım 2016'da Bağdat yönetiminin Irak Başbakanı Haydar el İbadi'nin çıkardığı bir yasa ile İran destekli Şii milis gücü Haşti Şabi güçlerine verdiği yasal statüden ve kaynaklardan terör örgütü PKK'nın Şengal (Sincar) dağı yapılanmasından faydalanacağını okuyucularına duyurmuştu.

YARDIMLAR BÜTÇEDEN GİDİYOR

Irak hükümet yetkilileri, Başbakan Yıldırım ile yapılan görüşmelerde kameraların önünde terör örgütleri ile mücadelede iş birliği sözleri verirken, PKK'ya karşı bir hamle yapmak yerine ABD'nin Bağdat büyükelçiliği ve bölgedeki askeri danışmanları aracılığı ile PKK'nın öncülüğünde Sincar'da Ezidiler için kurulan YBŞ'ye (Sincar/Şengal Direniş Birlikleri) lojistik, maddi ve askeri destek verdiği ifade ediliyor. Son 14 ay içinde YBŞ'ye gönderilen toplam silah yardımının 38 milyon doları aştığı belirtiliyor.

Yeni Şafak

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