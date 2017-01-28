CHP'li vekilden Murat Boz'a çirkin suçlama!

Burak Yılmaz Anayasa değişikliğini öngören referandum öncesi sosyal medya üzerinde başlayan ‘Evet’ kampanyasına katılarak "Güçlü bir Türkiye için ben de varım. Murat Boz kardeşim sen de var mısın?" sözlerini içeren videosunu paylaştı.

Ünlü şarkıcı Murat Boz’da Burak Yılmaz’ın çağrısı üzerine sosyal medya üzerinden kendisi çektiği ve "Burak selam, çağrını aldım. Güçlü bir Türkiye için ben de varım. Abdülkadir sen de var mısın?" sözlerini içeren video paylaştı.

CHP'Lİ VEKİLDEN HEMŞEHRİSİNE TEPKİ

Ereğli ilçesinde doğup büyüyen ünlü şarkıcı Murat Boz’un bu paylaşımına sinirlenen hemşehrisi CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş ise kendisini hayırsız evlat olmakla suçladı.

"BELEDİYEDEN KONSER ALABİLMEK İÇİN EVET DİYOR"

Partisinin ilçe başkanlığında konuşan CHP Milletvekili Ünal Demirtaş, spor yorumcusu Rıdvan Dilmen’in referandum ile ilgili sosyal medyada başlattığı ‘evet’ kampanyasına katılan hemşerisi Murat Boz’u eleştirdi. Boz’un, belediyelerden konser alabilmek için böyle bir tutum sergilediğini öne süren Demirtaş, şunları söyledi:

BABASI GİBİ ATATÜRKÇÜ DEĞİL

“Bazı yandaş sanatçılar ve spor adamları çıktı. Üzücü olan maalesef Ereğli’nin bir evladı var. Türkiye’de bilinen, sevilen çok değerli bin sanatçıdır aslında. Müziği ile Türkiye’ye kendini kabul ettirmiş bir sanatçıdır. Babasını herkes tanır. Sosyal demokrat ve Atatürkçü bir insandır. Annesi yıllarca öğretmenlik yapmış, Atatürkçü ve Cumhuriyetçi bir insandır. Binlerce Cumhuriyetçi genç yetiştirmiştir. Ama Murat Boz’a bakıyoruz, maalesef belediyelerden konser kapayım, yandaş televizyonlarda çıkayım, nemalanıyım diye böyle bir ‘evet’ kampanyasının içine girmiş. Biz, böyle binlerce Atatürkçü ve Cumhuriyetçi evlatlar yetiştiren bir annenin evladı için, ‘hain evlat’ demek istemiyoruz. Çünkü bu çok yanlış olur. Ama ‘hayırsız evlat’ diyebiliriz. Murat Boz maalesef hayırsız bir evlattır diyebiliriz. Onun için, kendisine yol yakınken dön diyerek Ereğlililer olarak çağrıda bulunuyoruz. Hayırlı evlat olsun. Atatürk’ün Cumhuriyeti’ne, onun demokratik parlamenter rejimine sahip çıkmasını bekliyoruz kendisinden.”