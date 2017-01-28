28 Ocak 2017 Cumartesi1 C.Evvel 1438
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Pentagon, F-35 ve başkanlık uçağı programlarını incelemeye aldı

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ABD Başkanı Donald Trump, F-35 savaş uçağı ve başkanlık uçağı programı için gözden geçirme talimatı verdi.
Pentagon, F-35 ve başkanlık uçağı programlarını incelemeye aldı
Pentagon, F-35 ve başkanlık uçağı programlarını incelemeye aldı Pentagon, F-35 ve başkanlık uçağı programlarını incelemeye aldı Pentagon, F-35 ve başkanlık uçağı programlarını incelemeye aldı

ABD Savunma Bakanı James Mattis, Başkan Donald Trump'ın eleştirilerine maruz kalan F-35 savaş uçağı programı ve başkanlık uçağı programının gözden geçirilmesi talimatını verdi.

Pentagon sözcüsü Deniz Albay Jeff Davis'in yazılı açıklamayla paylaştığı talimatlarda, Mattis başkanlık uçağı ile ilgili olarak Beyaz Saray Askeri Ofisi ve Savunma Bakanlığı Müsteşarı'nın birlikte söz konusu uçağın maliyetini düşürmek amacıyla inceleme yapmasını ön görüyor.

Mattis, talimatta şunları ifade etti:

MALİYETİ DÜŞÜRÜN

"İnceleme, maliyetlerin düşürülebileceği (bağımsız operasyon, uçağın enerji jenerasyonu, çevresel havalandırma, dayanıklılık ve askeri iletişim kabiliyetleri vb.) alanları belirleyecek ve programın alım ve bakım maliyetlerini düşürmek üzere bir eylem planı ortaya koyacaktır."

Trump başkanlığa seçildikten sonra Boeing tarafından üretilen ve maliyeti 4 milyon dolardan fazla olan başkanlık uçağının maliyetinin yüksek olduğunu Twitter hesabı üzerinden dile getirmiş ve programın durdurulmasını istemişti.

Yeni Savunma Bakanı, F-35 programı ile ilgili verdiği talimatta ise programın maliyetlerinin düşürülmesinin yollarının aranmasını isterken, Lockheed Martin savunma şirketinin konsorsiyum liderliğini yaptığı beşinci nesil savaş uçağının kabiliyetlerini Boeing firmasının ürettiği F/A 18 serisi savaş uçakları ile karşılaştırması talimatını veriyor.

400 MİLYAR DOLARI GEÇTİ

F-35 programı ile ilgili talimat, F/A 18'in Super Hornet adı verilen E ve F serisinin F-35 uçağı ile maliyet ve kabiliyet bakımından yarışabilecek şekilde geliştirip geliştirilemeyeceğine dair değerlendirme yapılmasını öngörüyor.

Aralarında Türkiye, Japonya, Güney Kore, İsrail ve birçok Avrupa ülkesinin de bulunduğu ortak programın maliyeti 400 milyar doları geçmiş durumda.

Zaman zaman yüksek maliyeti ve operasyonel duruma getirilmesinde yaşanan aksaklıklar dolayısıyla gündeme gelen F-35 savaş uçağı programı en son ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın hedefi haline geldi.

Trump, Twitter hesabı üzerinden bu uçaklarının maliyetlerinin kontrol dışı olduğunu ve koltuğu Başkan Barack Obama'dan devralacağı 20 Ocak tarihinden sonra savunma harcamalarında tasarrufa gideceğini belirtmişti.

A, B, C SERİSİ

Beşinci nesil çok fonksiyonlu savaş uçağının A serisi kara üzerindeki pistlere iniş ve kalkış yapmaya uygun tasarımından dolayı Hava Kuvvetlerinde, B serisi uçak gemileri gibi kısa pistlere inebilecek şekilde tasarlandığından dolayı deniz piyadeleri ve donanmada, C serisi ise deniz üzerindeki operasyonlarda saklanma kabiliyeti yüksek bir tasarıma sahip olduğundan deniz kuvvetlerinin bünyesinde harekat icra edecek.

Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 9 ülkenin ortak konsorsiyumu tarafından üretilen F-35 savaş uçaklarının 2018 yılına kadar ortaklara teslim edileceği bildirilirken, Türkiye'nin verdiği 107 adet F-35 savaş uçağı siparişinden ilk ikisini 2017'de teslim alması bekleniyor.

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