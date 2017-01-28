28 Ocak 2017 Cumartesi1 C.Evvel 1438
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"Yapılandırmada ikinci şans" yürürlüğe girdi

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Maliye Bakanı Naci Ağbal, ödemelerini süresinde yapmadıkları için yeniden yapılandırma uygulamasının getirdiği hakları kaybedenlere ikinci bir şans veren yasanın yürürlüğe girdiğini açıkladı.
"Yapılandırmada ikinci şans" yürürlüğe girdi

Ağbal, dünkü Resmi  Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "torba yasa" ile 6736 sayılı Bazı  Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanuna yönelik de düzenlemelerin  yapıldığını bildirdi.
 
Söz konusu düzenleme ile yapılandırma uygulamasına başvurmuş ancak  ödemelerini süresinde yapmadıkları için uygulamanın getirdiği haklarını kaybetmiş  olanlara ikinci bir şans verildiğini aktaran Ağbal, haklarını kaybedenlerin,  ödemelerini mayıs ayı sonuna kadar yapabileceğine işaret etti.
 
Ağbal, böylece uygulamanın getirdiği avantajları kaybedenlerin, ihlale  neden olan tutarları 27 Ocak 2017 tarihine kadar hesaplanacak geç ödeme zammı ile  birlikte 31 Mayıs 2017 tarihine kadar ödemeleri halinde kanundan yaralanmaya  devam edebileceğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:
"Vergi ve sigorta primleri açısından ödenecek taksitler dahil olmak  üzere tüm taksitlerin ödeme sürelerini faizsiz olarak uzattık. Yasa ile ayrıca,  yeniden yapılandırmanın bundan sonraki tüm taksitleri de 4'er ay uzadı. Buna  göre, ocak ayında ödenmesi gereken taksitler mayıs ayında, şubat ayında ödenecek  taksitler haziran ayında ödenecek. Diğer taksitler de aynı şekilde ödeme  sürelerinin son günlerinden itibaren dörder ay uzamış bulunuyor.  Öte yandan  kanun kapsamında peşin veya taksitli ödeme seçeneklerini tercih ederek  yapılandırılan tutarları ödemeyenlere,  yapılandırılan alacakların tamamını bu  yılın mayıs ayı sonuna kadar ödemeleri halinde peşin ödeme indirimi imkanı da  getirildi."
 
 Peşin ödeyemeyenler taksitli ödeyebilecek
 
Peşin ödemeye imkanı elvermeyenlerin taksitli ödemeye geçebileceğini  de aktaran Ağbal, "Bunun için borçluların nisan ayı sonuna kadar ilgili vergi  dairelerine başvuruda bulunmaları gerekiyor. Ayrıca, daha önce peşin ödemelerini  aralık ayında gecikme zammı ile yapan vatandaşlarımıza da peşin ödeme indirimi  uygulayacağız ve fazla ödedikleri tutarı iade edeceğiz." ifadesini kullandı.
 
 Bakan Ağbal, 6736 sayılı Kanunun getirdiği önemli şartlardan birinin  de taksit ödeme süresince tahakkuk eden vergilerin gününde ödenmesi olduğunu  vurgulayarak, şunları kaydetti:
 
"27 Ocak'a kadar cari dönem ödeme şartını ihlal edenlere de bir hak  veriliyor. Bu durumdaki mükellefler cari dönem yükümlülüklerini Mayıs 2017 sonuna  kadar yerine getirecek ya da çok zor durumda olmaları nedeniyle bu  yükümlülüklerini yerine getiremediklerini tecil başvuruları ile belirtecekler."
 

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