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İstanbul Valisi Vasip Şahin'den flaş açıklama

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İstanbul Valisi Vasip Şahin “Günlük kiralanan evleri kontrol etmek için 40 özel birim oluşturuldu. Polis, jandarma ve zabıtanın da yer aldığı ekip sürekli takipte olacak. Kiralayana anlık bildirim zorunluluğu getirildi.
İstanbul Valisi Vasip Şahin'den flaş açıklama
İstanbul Valisi Vasip Şahin'den flaş açıklama İstanbul Valisi Vasip Şahin'den flaş açıklama İstanbul Valisi Vasip Şahin'den flaş açıklama

İstanbul Valisi Vasip Şahin Yeni Şafak'ın gündeme taşıdığı günlük kiralık ev bataklığıyla ilgili özel açıklamalarda bulundu. 'Çocukları Kurtarın' manşetiyle uzun süredir rahatsızlığı hissedilen konunun ülke gündemine taşındığını kaydeden Şahin, “Günlük kiralanan evleri kontrol etmek için 40 özel birim oluşturuldu. Polis, jandarma ve zabıtanın da yer aldığı ekip sürekli takipte olacak. Kiralayana anlık bildirim zorunluluğu getirildi. 18 yaş altındakilere ev kiralanmasına, hücre tipi yapılanmalara göz açtırmayacağız" diye konuştu.

KAYMAKAMLARA ÖZEL TALİMAT VERDİM

Her ilçede özel komisyonların kurulduğunu açıklayan Şahin, “Günlük kiralanan ev ve işyerlerinin takibi için Kaymakamlıklara komisyon kurulması talimatı verdik. Bu kapsamda 39 ilçede komisyonlar kuruldu. Tüm bu komisyonlara başkanlık etmesi amacıyla 1 tane de Valilik bünyesinde komisyon kuruldu. Kaymakamın başkanlığındaki komisyonlarda kültür turizm müdürlüğü, emniyet müdürlüğü, bölgesine göre jandarma, ilçe belediyesi ve vergi dairesinden birer kişi yer alıyor. Bu komisyon denetim yapılan yerlere para cezası kesme ya da mühürleme yetkisine sahip. Bu komisyonların kurulmasıyla verimli sonuçlar almaya başladık. Kararlı bir şekilde devam edeceğiz" dedi.


ANLIK BİLDİRİM ZORUNLULUĞU

Kiralama işlemleriyle ilgili anlık bilgilendirme zorunluluğu getirildiğini belirten Şahin, “Günlük kiralanan ev artık ticari bir işe dönüşmüştür. Bu nedenle ev sahibi önce ruhsat almak zorundadır. Ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne (İEM) bildirmek durumundadır. Bu kapsamda emniyet bünyesinde terminal kurduk. Günlük ev kiralayan kişi, kiraladığı şahsa ait kimlik bilgilerini, ne kadar süreyle kiraladığını anında bildirecek" ifadelerini kullandı.

5 YIL GEÇMİŞE DÖNÜK VERGİ CEZASI

Bilgi vermeyene idari cezalar verileceğini söyleyen Şahin, “Bildirim yapmayana 10 bin TL ceza kesiliyor. Günübirlik bildirim yapılmadığı, geç bilgi verildiği ya da yanlış bilgilendirme yapıldığı tespit edildiğinde de 5 bin TL ceza verilecek. Ruhsatsız kiralama yapana 5 yıl geçmişe dönük vergi cezası kesilecek" dedi.

YARIMADADA BİN 100 MEKAN MÜHÜRLENDİ

Vali Şahin, talimatlara aykırılık tekrar edildiğinde ise günlük kiralanan yerlere mühür vurulduğunu ifade ederek “Sadece Tarihi Yarımada'da 2 binin üzerinde ev ve işyeri denetlendi ve bin 100 mekan yasadışı faaliyetleri nedeniyle mühürlendi" diye konuştu. Özellikle okul çevrelerindeki şebekelerle ilgili de açıklama yapan Şahin, şunları söyledi: “İşini yasal çerçeve içinde yapanlara hiçbir sıkıntı yok. Ancak yasa dışı faaliyet yürütenlere göz açtırmayacağız. 18 yaş altındakilerin fiili ehliyeti yoktur. Bu nedenle asla kiralama yapılamaz. Her ilçede kurulan komisyonlara bağlı ekipler sürekli takipte olacak. 18 yaş altındakilere ev kiralanmasına, hücre tipi yapılanmalara göz açtırmayacağız."

Ağır ceza yolda

Günlük kiralık evlerle ilgili en büyük sorun verilen cezaların caydırıcı olmaması. Evini kiralayan kişilerin takibini yapmaması, sadece 10 bin TL ceza kesilmesi ve mühürlerin 5 bin TL'ye sökülmesi büyük sorun oluşturuyor. İstanbul Valisi Vasip Şahin, cezaların caydırıcılığının yeterli olmadığının farkında olduklarını, sıkı denetimlerle problemin önüne geçmek istediklerini kaydetti. Şahin “Mevcut cezalar caydırıcılıkta yetersiz kalırsa daha ağır cezalar için yeni kararlar alırız" şeklinde konuştu.

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İstanbul Valisi Vasip Şahin'den flaş açıklamaİstanbul Valisi Vasip Şahin'den flaş açıklamaİstanbul Valisi Vasip Şahin “Günlük kiralanan evleri kontrol etmek için 40 özel birim oluşturuldu. Polis, jandarma ve zabıtanın da yer aldığı ekip sürekli takipte olacak. Kiralayana anlık bildirim zorunluluğu getirildi.
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