28 Ocak 2017 Cumartesi1 C.Evvel 1438
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Silikon Vadisi’nde kıyamet hazırlığı

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Silikon Vadisi’nde kıyamet hazırlığı
ABD’nin teknoloji devleriyle ünlü Silikon Vadisi’ndeki milyonerler, kıyamet senaryolarına karşı kendilerine nükleer silahlara bile dayanıklı yeraltı sığınakları yapmaya başladı.
Silikon Vadisi’nde kıyamet hazırlığı Silikon Vadisi’nde kıyamet hazırlığı Silikon Vadisi’nde kıyamet hazırlığı

Facebook, Google, Apple ve Microsoft gibi firmalara ev sahipliği yapan ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Silikon Vadisi'nin zengin sakinlerini, sığınak telaşı sardı.

ABD basınına göre teknoloji firmalarında üst düzey görevlerde bulunan zenginler, yapay zeka ve teknolojideki gelişmeler yüzünden işlerini kaybeden kişilerin ayaklanabileceğini düşünüyor. Patlama noktasına gelen bu kişilerin ilk hedefinin dünya teknolojisinin kalbinin attığı Silikon Vadisi olacağı tahmin ediliyor.

Linkedin'in kurucularından Reid Hoffman "Birkaç motosikletim, birçok silahım ve bol miktarda mermim var. Gıda da stokladım. Evimin altında uzunca bir süre idare edebilirim" dedi.

Facebook'un eski çalışanlarından Antonio Garcia, bir adada geniş bir arazi aldığını söyledi. Garcia, arazisine jeneratörler, güneş panelleri ve silah koyduğunu da belirtti. Reddit sitesinin kurucularından Yishan Wong "Sığınakçılar, çöküş yaşanmasının çok da muhtemel olmadığının farkında. Ama yine de böylesi bir kaçış planı için harcamak mantıklı bir hareket olur" dedi. Zenginler arasında, paralı askerler birliklerini oluşturup olası işgallere karşı koymak isteyenlerin de bulunduğu makalede yer aldı.

TRUMP BAŞKAN OLDU KIYAMET SAATİ İLERLEDİ

Dünyanın sonunun ne kadar yakın olduğunu belirtmek için sembolik olarak belirli gelişmelerden sonra güncellenen "Kıyamet Saati", Donal Trump'ın başkan olmasından sonra güncellendi. 30 saniye ileri alınan saat kıyameti sembolize eden gece yarısına sadece 2 dakika 30 saniye kaldı. Değişiklik Trump'ın iklim değişikliği ve nükleer silahlara bakış açısı nedeniyle yapıldı.

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