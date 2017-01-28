28 Ocak 2017 Cumartesi1 C.Evvel 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “Peygamber, müminlere kendi canlarından daha yakındır…” (Azhâb, 6)
  • Hz. Enes (radıyallâhu anh): “Resülullah (aleyhissâlâtu vesselâm) ayakta içmeyi yasakladı” demişti. Kendisine:“Ya yemek? (Bu husustaki hüküm nedir)” diye soruldu.“Bu dâha şiddetle yâsâktır!” dedi veya şöyle dedi.“Bu dâhâ şerli, dâhâ kötü!”Müslim, Eşribe 113. (2024)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:43Güneş 08:12Öğle 13:24İkindi 15:58Akşam 18:23Yatsı 19:46
    • 6°C Adana
    • 0°C Adıyaman
    • -8°C Afyon
    • 1°C Ağrı
    • -3°C Amasya
    • -6°C Ankara
    • 4°C Antalya
    • -2°C Artvin
    • 0°C Aydın
    • -4°C Balıkesir
  • BIST: 83.827 0.00
  • Altın: 148,356 0.74
  • Dolar: 3,8623 0.01
  • Euro: 4,1287 0.23

Meteorolojiden 10 ile kar yağışı uyarısı

»
Kütahya, Afyonkarahisar, Yalova, Bilecik, Çankırı, Nevşehir, Niğde ve Elazığ çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Meteorolojiden 10 ile kar yağışı uyarısı
Meteorolojiden 10 ile kar yağışı uyarısı Meteorolojiden 10 ile kar yağışı uyarısı Meteorolojiden 10 ile kar yağışı uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının doğu bölgelerde 2 ila 5 derece azalması, batı bölgelerde 2 ila 4 derece artması bekleniyor.

Rüzgarın genellikle kuzeyli, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Akdeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun batı ve güneydoğu kesimleri ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde yer yer kuvvetli olarak (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
 

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı çok bulutlu ve hafif kar yağışlı -1
İstanbul: Çok bulutlu, hafif kar yağışlı 3
Bursa: Parçalı çok bulutlu, doğu kesimleri hafif kar yağışlı 2
İzmir: Az bulutlu ve açık 6
Adana: Parçalı ve az bulutlu 10
Antalya: Az bulutlu ve açık 13
Samsun: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı 3
Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı 2
Erzurum: Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı -9
Diyarbakır: Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı -1

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
FETÖ'cü hainin ifadesini cep telefonu yalanladı!FETÖ'cü hainin ifadesini cep telefonu yalanladı!PKK'ya sızan emniyet ve MİT görevlilerinin listesini örgüt yöneticilerine verdiği iddia edilen FETÖ'cü, ifadesinde PKK ile görüşmediğini söyledi. Ancak HTS kayıtları bütün gerçekler ortaya çıktı.
Meteorolojiden 10 ile kar yağışı uyarısıMeteorolojiden 10 ile kar yağışı uyarısıKütahya, Afyonkarahisar, Yalova, Bilecik, Çankırı, Nevşehir, Niğde ve Elazığ çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
İstanbul Valisi Vasip Şahin'den flaş açıklamaİstanbul Valisi Vasip Şahin'den flaş açıklamaİstanbul Valisi Vasip Şahin “Günlük kiralanan evleri kontrol etmek için 40 özel birim oluşturuldu. Polis, jandarma ve zabıtanın da yer aldığı ekip sürekli takipte olacak. Kiralayana anlık bildirim zorunluluğu getirildi.
Elektrikte 6 faturayı geç ödeyenlere 'kara liste' uygulaması!Elektrikte 6 faturayı geç ödeyenlere 'kara liste' uygulaması!Serbest tüketici döneminin başlaması ile birlikte vatandaşa birçok kolaylık sunan elektrik tedarik şirketleri "kara liste" uygulaması ile de kaçak elektrik kullanan ve her yıl fatura ödeme süresini ortalama 6 kez geçirenleri kara listeye alacak.
Teröristlere 12 milyon dolar para aktarıldıTeröristlere 12 milyon dolar para aktarıldıPeşmerge ile birlikte PKK’yı Sincar’dan çıkaracağını söyleyen Bağdat yönetiminin, el altından teröristlere finansal destek verdiği ortaya çıktı.
Türk askerlerine saldırı hazırlayan hainler yakalandı!Türk askerlerine saldırı hazırlayan hainler yakalandı!GAZİANTEP’in Karkamış İlçesi’ne komşu Suriye’nin Cerablus kentinde Türk askeri konvoyunu hedef alacağı belirtilen PKK/PYD’li 2 terörist, bomba yüklü otomobilde sağ yakalandı.
  • TSK rakamları açıkladı: Tam 2170 terörist!28 Ocak 2017 Cumartesi 09:53
  • Kişisel verileri izinsiz kullananlara para ve hapis cezası!28 Ocak 2017 Cumartesi 09:37
  • CHP'li vekilin 1 milyon 200 bin TL'lik faturası!28 Ocak 2017 Cumartesi 09:15
  • Reina canisinin itirafları kan dondurdu!28 Ocak 2017 Cumartesi 09:00
  • Altıntaş öldükten 2 saat sonra mail’leri silindi28 Ocak 2017 Cumartesi 08:20
  • İstanbul'da terör operasyonu27 Ocak 2017 Cuma 23:49
  • Ankara'da DEAŞ'lı 5 terörist tutuklandı27 Ocak 2017 Cuma 22:28
  • Fitch'ten ABD'ye uyarı27 Ocak 2017 Cuma 22:24
  • "Bölgedeki tek iktisadi ortağımız İsrail"27 Ocak 2017 Cuma 21:50
  • "Endişeye gerek yok"27 Ocak 2017 Cuma 21:48
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri