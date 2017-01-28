Aziz Yıldırım'dan TFF için bomba FETÖ iddiası!

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, kulübün olağan divan kurulu toplantısında FETÖ ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Aziz Yıddırım'ın divan kurulu konuşmasında FETÖ sözleri:

"TFF kurullarında FETÖ'cüler var. Bana onlar veriyor cezaları. Bunun için Cumhuriyet Başsavcılığına başvuracağız. Dikkatli bakın maç sonrası konuşan diğer şahıslara ceza çıkmıyor bana çıkıyor. Bununla mücadeleyi bırakmayacağız. Amed maçına 150 kişi gelmiş, 200 bin lira ceza vermişler! Bunlar ipin ucunu iyice kaçırdılar! Mahkemede hesaplaşacağız. MHK başkanını gönderdiler, bu adam FETÖ'cü mü? Eğer FETÖ'cü olduğu için gönderildiyse; geçen sezon oynanan maçlar şaibelidir"

"DEKODERİMİ İPTAL EDECEĞİM"

"3 Temmuz sürecinde Trabzonspor ile aramızdaki kavgaya sebep olan şahıslardan birisini Lig TV'nin haber müdürü yapıyorlar. Bununla ilgili Lig TV'ye yazı yazdım. Pazartesi 5'e kadar biz bunu almıyoruz demezlerse, Lig TV dekoderimi iptal edeceğim"