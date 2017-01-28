İngiltere Başbakanı May Türkiye'ye geliyor

İngiltere Başbakanı May, ABD Başkanı Trump'ın Beyaz Saray'daki ilk misafiri oldu. May'in ABD ziyaretinin ardından Türkiye’ye geleceği öğrenildi.

Brexit kararıyla AB'den çıkış hazırlıklarına başlayan İngiltere Başbakanı Theresa May, Türkiye'ye geliyor. Görüşmelerdei ekonomik ve siyasi ilişkiler, Suriye ve Irak, terör, Kıbrıs, AB konuları ele alınacak.



"Menfaatleri paralel giden iki ülke"



Uzmanlar, İngiltere Başbakanı Theresa May'in ABD ziyaretinin hemen ardından Türkiye'ye gelmesini olumlu bir adım olarak nitelendirdi. İki ülkenin Avrupa Birliği ile ilişkileri açısından ortak bazı noktaları olduğunu vurgulayan uzmanlar, "dünya sahnesinde menfaatleri paralel giden iki ülke" yorumunu yaptı.



Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ersin Onulduran, İngiltere'nin Türkiye'nin yanında ve ona dostane şekilde yaklaşan bir ülke olageldiğini bildirdi.



İngiltere Başbakanı Theresa May'in ABD ziyaretinden hemen sonraki gün Türkiye'ye gelmesinin bir önemi var.



"Kaderleri birleşen iki ülke"



İngiltere'de 23 Haziran'da yapılan referandumda seçmenlerin ülkenin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılması yönünde oy kullandığını ve Başbakan David Cameron'ın bu sonuçlar nedeniyle görevini ekim ayında düzenlenen kongrede bırakmak zorunda kaldığını belirten Onulduran, Cameron'ın görevini yürüttüğü süreçte, “Ben başbakan olduğum sürece, hatta yaşadığım sürece Türkiye AB'ye üye olamaz" sözlerini de hatırlatttı. Onulduran, “Dolayısıyla bir nevi kaderleri birleşen iki ülke haline geldi Türkiye ile İngiltere." dedi.



May'in gelişinin daha çok koalisyonun DEAŞ mücadelesi bağlamında olduğuna yönelik inancını aktaran Onulduran, “ABD ziyaretinden hemen sonraki gün Türkiye'ye gelmesinin bir önemi var. Oradan edindiği intibaları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım'a anlatacak. Bence bu olumlu bir adım." ifadesini kullandı.



Onulduran, iki ülke arasında uzun vadede doğrudan çatışma görmediğini belirterek, aksine menfaatleri paralel giden iki ülke şeklinde dünya sahnesinde olduklarını vurguladı.



İki ülke ilişkileri her zaman belirli bir seviyenin üstünde tutuldu. Fransa veya Almanya ile yaşanan siyasi krizler hiçbir zaman bu iki ülke arasında olmadı.

"İngiltere'nin Türkiye'den öğreneceği çok şey var"



İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emre Gönen, May'in ziyaretinin, AB ile AB'ye tam üye olmayan fakat ekonomik anlamda çok iç içe geçmiş iki ülkenin görüşmesi olacağını bildirdi.



İngiltere'nin Türkiye'den öğreneceği çok şeyin olduğuna işaret eden Gönen, İngiltere'nin hem pazarın içerisinde olmak hem de karar mekanizmasında yer almamanın nasıl bir şey olduğunu bilmediğini ve bu durumun yaratabileceği sorunların May'in tartışmak isteyebileceği konular arasında olabileceğini söyledi.



Gönen, "İki ülke ilişkileri her zaman belirli bir seviyenin üstünde tutuldu. Fransa veya Almanya ile yaşanan siyasi krizler hiçbir zaman bu iki ülke arasında olmadı." ifadesini kullandı.



"İki ülkenin pozisyonları AB bağlamında oldukça yakın"



Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden Prof. Dr. Muhittin Ataman, tarafların ilişkilerine AB bağlamında bakıldığında iki ülkenin pozisyonlarının birbirine oldukça yakın olduğunu bildirdi.



Brexit'in beraberinde getirdiği AB tartışmasının da bir diğer handikap olduğuna işaret eden Ataman, böylelikle AB'nin kendi içerisinde yeni kimlik tartışması yapmak zorunda kaldığını anlattı.



İngiltere'nin 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili tavrı konusuna ise Ataman, Türkiye siyasetinin giderek istikrar kazanması, risklerin ortadan kalkması sonrasında ve İngiltere'nin Türkiye yönelik ikili ilişkilerini merkeze alan bir siyaset geliştireceğini kaydetti.



May'in geçen yıl başbakanlık görevine geldikten sonraki ilk Türkiye ziyaretinde yapılacak görüşmelerde, terör örgütü DEAŞ'la mücadele, Suriye'deki durum gibi birçok uluslararası konunun yanı sıra ikili siyasi ve ticari ilişkiler ele alınacak.



Başbakan May, parlamentodaki oturumda bir soru üzerine hafta sonu Türkiye'ye gerçekleştireceği resmi ziyaretle ilgili değerlendirmelerde de bulunmuştu.



Öte yandan İngiltere Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve ABD'den Sorumlu Devlet Bakanı Alan Duncan, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Avrupa'dan Türkiye'ye ilk ziyareti gerçekleştiren politikacı olmuştu.