Trump'ın altın kaplamalı uçağı

Lavabosu, emniyet kemerleri 24 ayar altın kaplamalı uçakta kişisel eğlence sisteminden, odalarına kadar dikkat çeken pek çok detay var.

ABD'nin çiçeği burnunda Başkanı Donald Trump'ın kendisine ait bir Boeing 757-200 model jeti var. 2011'de aldığı jeti daha önce Microsoft'un kurucusu Paul Allen kullanmıştı. Uçak, daha sonra Rolls-Royce RB211 turbofan motoruyla güçlendirildi. Trump, bu uçağı satın aldıktan sonra kendi kişisel zevklerine göre dayadı döşedi. Normalde bu uçak 239 yolcuyu taşıyabiliyor. Ancak Trump'ın kişisel jeti 43 kişiyi taşıyor.



Uçakta 2 ayrı yatak odası var. Biri büyük ekran bir eğlence sistemine sahip. Odaların kendine özel banyosu var. Uçakta dikkat çeken bir diğer detay, 24 ayar altının kullanılması. Örneğin emniyet kemerleri 24 ayar altın kaplamalı. Banyolardaki lavaboların içi de altın kaplamalı.



Uçaktaki tüm koltuklar bir yatağa dönüşebiliyor ve hepsi kişisel eğlence sistemine sahip. Uçağın ana salonunda 57 inç ekranlı televizyonlar var ve onlar dokunmatik.