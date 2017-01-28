Alman medyası Atina'nın kararıyla resmen bayram yaptı

Başta Alman ve İsviçre basını olmak üzere hemen bütün Avrupa gazeteleri, Yunanistan'ın 8 FETÖ'cüyü Türkiye'ye iade etmeyi reddetmesini övdü. Alman basınındaki haberlerde, darbe girişimine rağmen, Yunan mahkemesinin aldığı karar için "İnsan değerleri ve hukuk devletinin her şeyin üstünde bulunduğunun kanıtı" yorumu yapıldı. Alman basını kararın iki ülke arasında gerilime neden olacağını belirtti.

İşte o yorumlardan bazıları:



Der Spiegel: Yunan mahkemesinin kararı, hukuk devletini ve Avrupa değerlerini onurlandıran bir karar oldu. Erdoğan yönetimi için yıkıcı olan bu karar Yunan hükümetini zor durumda bırakıyor. Türkiye ile zaten var olan sorunları şimdi yine alevlenebilir.

Askerlerin Türkiye'nin ezeli düşmanı Yunanistan'a kaçması ve iadelerinin reddedilmesi Türkiye'nin gururunu zedelemişti.

Franfurter Algemaine: Yunan yüksek mahkemesinin aldığı iadeleri ret kararı yargının bağımsız olduğunun en iyi örneği oldu. Mahkeme firari askerlerin suçlu olup olmadığını değil; Türkiye'ye iadeleri olasılığında kötü muamele görecekleri kanısına vardı.

Alman devlet televizyonu ARD: Yunan mahkemesinin aldığı karar, tüm Avrupa ülkeleri için kuvvetler ayrımının en iyi örneğini oluşturdu. Küçük Yunanistan'ın her şeye rağmen verdiği bu karar takdire şayandır.

Le Soir (Belçika): Yunan mahkemesi, Türkiye'nin tehditlerine rağmen, Adaletin bağımsızlığını göz önünde bulundurdu. Avrupa işte bu adaletin bağımsızlığını savunmalı.



ALMANYA'DA 400 BAŞVURU

Yunan diplomatik kaynakları, Almanya'nın Ramstein NATO üssünde görevli 40 Türk subay ve astsubayı olduğunu, tüm Almanya'da ise 400 kadar Türk vatandaşının siyasi iltica talebinde bulunduklarını öne sürdü.



ÇİPRAS DİRETTİ AMA...

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile Dışişleri Bakanı Nikos Kocyas dahil birçok hükümet yetkilisinin "darbeci oldukları için firarilerin iadesinden yana olduklarına" dair açıklamalarının ise yargı kararının gölgesinde kaldığı gözlendi. Bu konuda basına sızan haberlere göre, radikal sol SYRİZA hükümeti, firarilerin iadesi için Yüksek Mahkeme organlarına "masa altından baskı yaptı", ancak sonuç alamadı.

Karara gelen tepkiler üzerine Yunanistan Başbakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise "Yunanistan'da ilgili kararların tek sorumlusu, bağımsız Yunan adaletidir ve mahkeme kararları açık bir şekilde bağlayacıdır" denildi.

Bu arada 8 FETÖ'cü darbeci, karardan sonra serbest bırakılmadı. Firarilerin tutukluluk süresini 3 ay daha uzatan savcılar, 16 Temmuz'da yaptıkları siyasi iltica başvurularının sonuçlanması talimatını verdi.

Sabah