28 Ocak 2017 Cumartesi1 C.Evvel 1438
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Cumhurbaşkanı Erdoğan dünyada altıncı sırada!

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal paylaşım platformu Twitter'da en çok takipçisi olan dünya liderleri arasında bulunuyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan dünyada altıncı sırada!
Cumhurbaşkanı Erdoğan dünyada altıncı sırada! Cumhurbaşkanı Erdoğan dünyada altıncı sırada! Cumhurbaşkanı Erdoğan dünyada altıncı sırada!

Dünya genelinde liderlerin izledikleri politikaları duyurmak ve mesajlarını iletmek için Twitter'ı son dönemde çok daha aktif bir şekilde kullandığı görülüyor. Merkezi New York'ta bulunan küresel halkla ilişkiler firması Burson-Marsteller da 2016 yılında dünya liderlerinin ve hükümetlerinin ne sıklıkla Twitter kullandıklarını belirleyen araştırma yaptı.
 

173 ülkede bulunan 793 hükümet hesabının analiz edildiği araştırmaya göre, Birleşmiş Milletlere (BM) üye ülkelerin yüzde 90'ının Twitter hesabı bulunuyor. Bu hesapların yaklaşık 324 milyon takipçisi varken, Afrika ve Pasifik'te yer alan 20 ülkenin devlet yetkilileri Twitter'da varlık göstermiyor.

Zirvede Obama var

Çalışmaya göre, Twitter'da en çok takip edilen kişi, başkanlığı kısa süre önce Donald Trump'a devreden eski ABD Başkanı Barack Obama. Obama'nın 2007 yılında seçim kampanyası esnasında oluşturduğu @BarackObama hesabı, 83 milyonu aşkın kişi tarafından takip ediliyor.

Obama'nın paylaşımlarının çoğu yardımcıları tarafından yapılıyor. Hesaptan atılan 15 milyonu aşkın tweet'in çok az sayıdaki kısmı Obama'ya ait.

Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus, Twitter'da Obama'nın ardından en etkili ikinci isim olarak dikkati çekiyor. Franciscus'un dokuz ayrı dilde tweet atılan farklı dokuz hesabı bulunuyor. Papa'nın bu hesapları, çoğunluğunu Latin Amerika'dakilerin oluşturduğu 31 milyonu aşkın kişi tarafından izleniyor.

Üçüncü sırada ise Hint lider Narendra Modi geliyor. Hindistan Başbakanı Modi'nin 26 milyondan fazla takipçisi var.

ABD'nin yeni başkanı Donald Trump, Twitter'daki performansıyla dikkat çekiyor. Yaklaşık 24 milyon takipçisiyle liderler arasında dördüncü sırada olan Trump, Twitter'ı çok sık kullanıyor. Trump, "Ben tweet atmayı sevmiyorum, yapacak başka işlerim var." dese de hakkındaki iddialara Twitter'dan yanıt vermeyi sürdürüyor. ABD'nin yeni liderinin kritik paylaşımlarının bazı şirketlerin borsadaki hisselerinin düşmesine sebep olduğu biliniyor.

Amerikan başkanlarının kullandığı @Potus adlı resmi hesap da yine takipçi sayısı yüksek olanlardan. 20 Ocak'taki yemin töreninin ardından Obama'dan Trump'a geçen bu hesap, 14 milyonun üzerinde kişinin takibinde.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın takipçi sayısı artıyor
 

Dünya genelinde takipçi sayısıyla öne çıkan diğer lider de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. @RT_Erdogan kullanıcı adıyla paylaşımlarda bulunan Erdoğan'ı 9 milyon 810 bin 98 kişi takip ediyor. Erdoğan, bu rakamla takip edilen liderler arasında altıncı sırada yer alırken, hesabın takipçi sayısında her geçen gün artış gözleniyor.


Erdoğan, Twitter takipçilerini de yanıtsız bırakmamaya özen gösteriyor. Erdoğan, son olarak, "Engellinin elinden bu kadar gelir. Cumhurbaşkanım resmimi görür inşallah. Sizi çok seviyorum" ifadelerini kullanarak kendi çizdiği resmi paylaşan engelli Gülşah Yağmur Yazıcı'ya resmi hesabından teşekkür etmiş, ardında da Yazıcı'yı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etmişti.

Öte yandan, Beyaz Saray'ın @WhiteHouse, Hindistan Başbakanlığının @PMOIndia hesapları da takipçi sayısı açısından diğer ülkelerin benzer kurumlarından önde gidiyor.

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