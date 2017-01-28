28 Ocak 2017 Cumartesi1 C.Evvel 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “Peygamber, müminlere kendi canlarından daha yakındır…” (Azhâb, 6)
  • Hz. Enes (radıyallâhu anh): “Resülullah (aleyhissâlâtu vesselâm) ayakta içmeyi yasakladı” demişti. Kendisine:“Ya yemek? (Bu husustaki hüküm nedir)” diye soruldu.“Bu dâha şiddetle yâsâktır!” dedi veya şöyle dedi.“Bu dâhâ şerli, dâhâ kötü!”Müslim, Eşribe 113. (2024)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:43Güneş 08:12Öğle 13:24İkindi 15:58Akşam 18:23Yatsı 19:46
    • 9°C Adana
    • 3°C Adıyaman
    • -5°C Afyon
    • 1°C Ağrı
    • -1°C Amasya
    • -4°C Ankara
    • 7°C Antalya
    • -1°C Artvin
    • 6°C Aydın
    • 1°C Balıkesir
  • BIST: 83.827 0.00
  • Altın: 148,356 0.74
  • Dolar: 3,8623 0.01
  • Euro: 4,1287 0.23

FETÖ'cü polis 'Sela'yla dalga geçip küfür etmiş

»
FETÖ'cü polis 'Sela'yla dalga geçip küfür etmiş
Tutuklu polis memuru Serhat B'nin kalkışmanın yaşandığı saatlerde okunan selalara "provokasyon" dediği, tekbir getiren vatandaşlara da "davar" şeklinde hakaret ettiği belirtildi.
FETÖ'cü polis 'Sela'yla dalga geçip küfür etmiş FETÖ'cü polis 'Sela'yla dalga geçip küfür etmiş FETÖ'cü polis 'Sela'yla dalga geçip küfür etmiş

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimine yönelik, aralarında eski emniyet müdür yardımcıları ve şube müdürlerinin de bulunduğu 18'i tutuklu 25 kişi hakkında hazırlanan iddianamede, tutuklu polis memuru Serhat B'nin kalkışmanın yaşandığı saatlerde okunan selalara "provokasyon" dediği, tekbir getiren vatandaşlara da "davar" şeklinde hakaret ettiği belirtildi.

Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Çocuk Şube Müdürlüğündeki güvenlik kamerasından darbe girişiminin yaşandığı anlarda polislerin yaklaşık bir saatlik konuşmalarının dakika dakika deşifrelerine yer verildi.

Darbe girişimi gecesi saat 00.48'de odaya giren G. isimli şahısla masanın karşısında oturduğu belirtilen ve dosya kapsamında tutuksuz bulunan H.A.G'nin konuşmalarının bulunduğu iddianamede, G'nin "Abi şu an gözüken İstanbul, Ankara," demesi üzerine, H.A.G'nin, "Tayyip'i alsaydı olay bitmişti." şeklinde karşılık verdiği aktarıldı.

H.A.G'nin, saat 00.49'da odaya giren mor tişörtlü kişiye "Jandarma geldi, akıbetimiz ne olur?" diye sorduğu, mor tişörtlü şahsın da "Silahımızı vermeyeceğiz." cevabını yönelttiği kaydedilen iddianamede, polis memurları arasında geçen konuşmalar yer aldı:

"H.A.G: Çatışacağız mı o zaman?

Mor tişörtlü kişi: Çatışacağım.

H.A.G: Çatışacağım olur mu ya

Mor tişörtlü kişi: Askeri düşünsene 'ver silahını' dedi.

H.A.G: Veririm silahımı.

Mor tişörtlü kişi: Ben vermem, çatışırım.

H.A.G: Ben silahımı da veririm, kimliğimi de veririm, çatışmam

Tutuklu sanık polis memuru Serhat B: Ne güzel dünya ya ne güzel dünya, ne güzel senaryo. Ne darbesi ya, akıllı olun akıllı, darbe marbe değil. Ne darbesi gözünüzü seveyim. TSK'nın içindeki paralelleri nasıl temizleyecekler sözde."

H.A.G: Beyefendinin yaş şeyi vardı.

Serhat B: Yani bu şekilde temizleyecek. Yani ne darbesi, darbe marbe değil. Darbe olacak bunlar korna çalacak ha. Asker gidecek boğaz köprüsüne sarayı dağıtıyor ya. Bırak bu işleri yani. Allah bak devlete, millete, ümmete zeval vermesin.... (küfür ifadeleri)

H.A.G: Ben şey yapmam. Askerle niye çatışayım ya. Silahla mühimmatla gelecek.

Serhat B: Ya mühimmatla gelmesin sopayla gelsin ya kardeşimiz değil mi? Kiminle çatışacağım ya. Bugün darbe biter, normale döner. Kardeş katili olmaya gerek yok, akıllı olalım."

İddianamede, ayrıca Serhat B'nin dışarıdan gelen tekbir sesleri üzerine "Bak hele. Davar, yemin ediyorum davar. Cahil, cahil Dulkadiroğlu'nun, Sakarya'nın köpekleri ...(sinkaflı ifadeler kullanarak) şimdi bunların içinde paralelciler vardır biliyor musun?" demesi üzerine, H.A.G'nin "İnşallah zehirlenir ölürler." dediği aktarıldı.

Selalarla dalga geçmişler

İddianamede, darbe girişiminin yaşandığı gece saat 01.45'te camilerden sela verilmesine ilişkin eski polis Serhat B'nin, "Provokasyon işi olduğu buradan belli, bak buradan belli ha. Ne selası, ne ezanı arkadaş. Dünya siyaseti için düştüğün duruma bak." sözlerine yer verildi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Yeni uydularda 2019'da hizmete girecek!Yeni uydularda 2019'da hizmete girecek!Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Türksat 5A ve 5B uydularına ilişkin ihale süreçlerinin son aşamaya geldiğini açıkladı.
FETÖ'cü polis 'Sela'yla dalga geçip küfür etmişFETÖ'cü polis 'Sela'yla dalga geçip küfür etmişTutuklu polis memuru Serhat B'nin kalkışmanın yaşandığı saatlerde okunan selalara "provokasyon" dediği, tekbir getiren vatandaşlara da "davar" şeklinde hakaret ettiği belirtildi.
Türkiye'de bir anda yeni bir meslek ortaya çıktıTürkiye'de bir anda yeni bir meslek ortaya çıktıBingöl'de bazı köylüler tarafından bulunan ve binlerce dolar karşılığında gökbilimcilerin araştırmaları için satın alınan göktaşı parçaları sayesinde 'yeni bir meslek' doğdu.
Altıntaş öldükten 2 saat sonra mail’leri silindiAltıntaş öldükten 2 saat sonra mail’leri silindiRusya Büyükelçisi Karlov’u öldüren polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş’a ait Gmail hesabındaki mail’lerinin, kendisi etkisiz hale getirildikten 2 saat sonra silindiği tespit edildi.
'FETÖ abisi'nden 15 Temmuz şehitleri için küstah ifade!'FETÖ abisi'nden 15 Temmuz şehitleri için küstah ifade!Tutuklanan FETÖ abisi M.D'nin yapılan teknik takibinde, 15 Temmuz şehitleri için, "Hiç üzüntü duymuyorum, öldülerse öldüler bana ne" dediği öne sürüldü.
Alman medyası Atina'nın kararıyla resmen bayram yaptıAlman medyası Atina'nın kararıyla resmen bayram yaptıYunanistan Yüksek Mahkeme'nin 8 firari darbeci askerin Türkiye'ye iadesini reddeden kararı, Avrupa basınında geniş yer aldı.
  • FETÖ'cü hainin ifadesini cep telefonu yalanladı!28 Ocak 2017 Cumartesi 12:09
  • Meteorolojiden 10 ile kar yağışı uyarısı28 Ocak 2017 Cumartesi 11:34
  • İstanbul Valisi Vasip Şahin'den flaş açıklama28 Ocak 2017 Cumartesi 11:13
  • Elektrikte 6 faturayı geç ödeyenlere 'kara liste' uygulaması!28 Ocak 2017 Cumartesi 10:45
  • Teröristlere 12 milyon dolar para aktarıldı28 Ocak 2017 Cumartesi 10:41
  • Türk askerlerine saldırı hazırlayan hainler yakalandı!28 Ocak 2017 Cumartesi 10:11
  • TSK rakamları açıkladı: Tam 2170 terörist!28 Ocak 2017 Cumartesi 09:53
  • Kişisel verileri izinsiz kullananlara para ve hapis cezası!28 Ocak 2017 Cumartesi 09:37
  • CHP'li vekilin 1 milyon 200 bin TL'lik faturası!28 Ocak 2017 Cumartesi 09:15
  • Reina canisinin itirafları kan dondurdu!28 Ocak 2017 Cumartesi 09:00
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri