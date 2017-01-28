Eski AK Partili, CHP’den sonra Perinçek’le

Sinan Giray, 2014 yerel seçimlerinde AK Parti’den Yalova Belediye Meclis Üyeliğine seçildi.
Giray, Temmuz 2015’te kontenjanından Meclis üyesi seçildiği AK Parti’yi sert bir dille eleştirerek, CHP’ye katıldı.
Sinan Giray, şimdilerde de maocu Doğu Perinçek’le görüldü.
Giray, facebook hesabından Perinçek’le bir evde çekilmiş fotoğrafını paylaşarak “Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ve canlarla çok güzel bi sohbet halindeyiz” diye yazdı.
Yalova’da, CHP’li Muharrem İnce’ye yakınlığı ile bilinen Sinan Giray’ın, AK Parti’nin ardından geçtiği CHP’den de Vatan Partisi’ne katılacağı konuşuluyor.
Sinan Giray aynı zamanda Yalova Cem Vakfı Şube Başkanı.
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