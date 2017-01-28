İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Korkudan dağlardan çekilmişler

Batman'da Özel Harekat Şube müdürlüğünde polislerle kahvaltı yapan Bakan Soylu, teröristlerin dağlardan çekildiğini söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu beraberinde Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok ile bir dizi ziyaret için Batman'a geldi. Özel Harekat Şube müdürlüğüne geçen Bakan Soylu, burada polislerle birlikte kahvaltı yaptı.

Kahvaltı sonrası konuşma yapan Bakan Soylu, terörün bu coğrafyanın kaderi olmadığını belirterek, el birliği ile terörü bu topraklardan çıkaracaklarını söyledi. Teröristlerin dağlardan çekildiğini belirten Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"DAĞLARDA YOKLAR, ÇEKİLMİŞLER! KORKUYORLAR"

"Operasyon bölgelerinin bir çoğunda evlatlarımız bağıra bağıra sığınak sığınak ‘neredesiniz' diye bağırarak, teröristleri her noktada arıyor. Jandarma Genel Komutanımız, Emniyet Genel Müdürümüz burada. Biz haftada birkaç kez güvenlik için bir araya geliyoruz. Bazen 4 saat 5 saat süren haftalık toplantılar sürekli olarak yapar ve devam ederiz. Bizim son zamanlarda müşaade ettiğimiz bir mesele var. Dağlarda yoklar. Çekilmişler. Çünkü sizin gücünüzden kuvvetinizden ve bizim güvenlik kuvvetlerimizin ortaya koyduğu iradeden ve milletimizin desteğinden kaçıyorlar. Bu çok açık ve net. Her ne olursa olsun nerde olurlarsa olsun, ister sınırın ister sınırın dışında onları bulacağız ve onların cezalarını vereceğiz. Çünkü bu milletin canını çok acıttılar. Masum milletimize, masum ülkemize ve masum coğrafyamıza ihanet ettiler."

"TERÖRÜ EL BİRLİĞİ İLE ÇIKARACAĞIZ"

"Bilmenizi isterim ki terör bu coğrafyanın kaderi değildir. Bu coğrafyanın kaderi olmaktan terörü el birliği ile çıkaracağız. Ve bunda kararlıyız. Hazırlıklarımızı biz de siz de hep birlikte yapıyoruz. Bugün milletin özellikle ortaya koyduğu destek en önemli kanıtı olarak ortada durmaktadır. Hepimizin aileleri var. Ve bu ailelerin her birinin çocukları, gençleri, yaşlıları anneleri babaları bu ülkede yarının da emin bir şekilde yaşamaları en doğal haklarıdır. Bunu hiçbir terör örgütünün korku alanına bırakmayız.

"ELBETTE Kİ BİRİLERİNİN MAŞASI OLACAKLAR"

Elbette ki birilerinin maşası olacaklar. Birilerinin uşağı olacaklar. Bir taraftan uyuşturucu ticareti yapacaklar. Bir taraftan insan ticareti yapacaklar. Bir taraftan milletin ve insanların gönlüne korku sindirmeye çalışacaklar. Bir taraftan ahlaksız ve hain hayat biçimlerini millette tahakküm ettirmeye çalışacaklar. Bunları yapacaklar. Dirayet bilmeyecekler, örf bilmeyecekler, töre bilmeyecekler, ahlak bilmeyecekler, kardeş, büyük, küçük, namus bu kavramlarından hepsinden uzak duracaklar. Bu coğrafyada insanlarımızı kimliksizleştirmeye çalışacaklar. Değerlerinden uzaklaştırmaya çalıştıracaklar. Bilmenizi istiyorum ki bunların hepsi bizim sorumluluğumuzdadır. Ve bunların hiç birisine alan vermemeliyiz, vermeyeceğiz. Bu kararlılık millettedir. Bir taraftan jandarmamız, bir taraftan polisimiz, bir taraftan korucumuz, bir taraftan askerimizi, hep birlikte bu memlekette bu huzuru bu güveni sağlamak durumundayız.

BİZİM SIRTIMIZI YERE VURMAYA ÇALIŞTILAR BECEREMEDİLER

Çok badirelerden geçtik. Allah'a şükürler olsun ki binlerce defa iyi bir noktadayız. Bizim sırtımızı yere vurmaya çalıştılar beceremediler. Bizi tuş etmeye çalıştılar beceremediler. Ve beceremezler de. Çok daha iyi noktalara geleceğiz. Ama burada en önemli yük ve en önemli sorumluluk sizlere bizlere düşmektedir. Terör örgütleri DEAŞ'ıydı, PKK'sıydı, KCK'sıydı, FETÖ'süydü, DHKP-C'siydi hepsiydi. Bilmenizi isterim ki topyekun birlikte bir arada hareket ediyorlar. Aynı mekanizmadan talimat alıyorlar. Aynı hedefe doğru yönlendiriliyorlar ve aynı kaosu aynı olumsuzluğu oluşturmaya çalışıyorlar. Ama cenabı hakkın vermiş olduğu büyük bir bereket. Bu milletin güvenlik kuvvetlerinin ortaya koymuş olduğu dirayet ve milletimizin 15 Temmuz dahil olmak üzere ortaya koyduğu basiret hepsini bertaraf ediyor bertaraf da edecek."