40 Türk subaydan Almanya'ya sığınma talebi

Alman medyasında çıkan haberlere göre, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Türkiye’ye dönmeleri istenen subayların Türkiye’ye dönmeleri halinde hapse atılacakları ve işkenceye maruz kalacakları iddiasıyla Türkiye’ye dönmeyerek Almanya’ya iltica talebinde bulundukları bildirildi.
15 Temmuz darbe girişimden sonra NATO'daki FETÖ'cü subaylar Türkiye'ye dönme korkusu yaşıyor.
FETÖ'CÜ SUBAYLARDAN İLTİCA TALEBİ
Almanya’nın Rheinland-Pfalz eyaletindeki Ramstein askeri üssünde Türkiye adına NATO askeri olarak görev yapan subayların iltica taleplerinin kabul edilip edilmeyeceğine iltica taleplerindeki gerekçeleri incelendikten sonra karar verilecek.