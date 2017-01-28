28 Ocak 2017 Cumartesi1 C.Evvel 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “Peygamber, müminlere kendi canlarından daha yakındır…” (Azhâb, 6)
  • Hz. Enes (radıyallâhu anh): “Resülullah (aleyhissâlâtu vesselâm) ayakta içmeyi yasakladı” demişti. Kendisine:“Ya yemek? (Bu husustaki hüküm nedir)” diye soruldu.“Bu dâha şiddetle yâsâktır!” dedi veya şöyle dedi.“Bu dâhâ şerli, dâhâ kötü!”Müslim, Eşribe 113. (2024)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:43Güneş 08:12Öğle 13:24İkindi 15:58Akşam 18:23Yatsı 19:46
    • 9°C Adana
    • 3°C Adıyaman
    • -3°C Afyon
    • 2°C Ağrı
    • -1°C Amasya
    • -3°C Ankara
    • 8°C Antalya
    • -2°C Artvin
    • 7°C Aydın
    • 2°C Balıkesir
  • BIST: 83.827 0.00
  • Altın: 148,356 0.74
  • Dolar: 3,8623 0.01
  • Euro: 4,1287 0.23

40 Türk subaydan Almanya'ya sığınma talebi

»
15 Temmuz darbe girişiminden sonra Türkiye'ye sönmeyen NATO'da görevli 40 Türk subayı Almanya’ya iltica talebinde bulundu.
40 Türk subaydan Almanya'ya sığınma talebi
40 Türk subaydan Almanya'ya sığınma talebi 40 Türk subaydan Almanya'ya sığınma talebi 40 Türk subaydan Almanya'ya sığınma talebi

Alman medyasında çıkan haberlere göre, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Türkiye’ye dönmeleri istenen subayların Türkiye’ye dönmeleri halinde hapse atılacakları ve işkenceye maruz kalacakları iddiasıyla Türkiye’ye dönmeyerek Almanya’ya iltica talebinde bulundukları bildirildi.

15 Temmuz darbe girişimden sonra NATO'daki FETÖ'cü subaylar Türkiye'ye dönme korkusu yaşıyor.

FETÖ'CÜ SUBAYLARDAN İLTİCA TALEBİ

Almanya’nın Rheinland-Pfalz eyaletindeki Ramstein askeri üssünde Türkiye adına NATO askeri olarak görev yapan subayların iltica taleplerinin kabul edilip edilmeyeceğine iltica taleplerindeki gerekçeleri incelendikten sonra karar verilecek.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
40 Türk subaydan Almanya'ya sığınma talebi40 Türk subaydan Almanya'ya sığınma talebi15 Temmuz darbe girişiminden sonra Türkiye'ye sönmeyen NATO'da görevli 40 Türk subayı Almanya’ya iltica talebinde bulundu.
FETÖ'cü o hakem tutuklandıFETÖ'cü o hakem tutuklandıEski hakim Mehmet Ekinci, "örgüt üyeliği" ve "darbeye teşebbüs" gerekçeleriyle tutuklandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan dünyada altıncı sırada!Cumhurbaşkanı Erdoğan dünyada altıncı sırada!Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal paylaşım platformu Twitter'da en çok takipçisi olan dünya liderleri arasında bulunuyor.
Yeni uydularda 2019'da hizmete girecek!Yeni uydularda 2019'da hizmete girecek!Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Türksat 5A ve 5B uydularına ilişkin ihale süreçlerinin son aşamaya geldiğini açıkladı.
FETÖ'cü polis 'Sela'yla dalga geçip küfür etmişFETÖ'cü polis 'Sela'yla dalga geçip küfür etmişTutuklu polis memuru Serhat B'nin kalkışmanın yaşandığı saatlerde okunan selalara "provokasyon" dediği, tekbir getiren vatandaşlara da "davar" şeklinde hakaret ettiği belirtildi.
Türkiye'de bir anda yeni bir meslek ortaya çıktıTürkiye'de bir anda yeni bir meslek ortaya çıktıBingöl'de bazı köylüler tarafından bulunan ve binlerce dolar karşılığında gökbilimcilerin araştırmaları için satın alınan göktaşı parçaları sayesinde 'yeni bir meslek' doğdu.
  • Altıntaş öldükten 2 saat sonra mail’leri silindi28 Ocak 2017 Cumartesi 13:00
  • 'FETÖ abisi'nden 15 Temmuz şehitleri için küstah ifade!28 Ocak 2017 Cumartesi 12:59
  • Alman medyası Atina'nın kararıyla resmen bayram yaptı28 Ocak 2017 Cumartesi 12:48
  • FETÖ'cü hainin ifadesini cep telefonu yalanladı!28 Ocak 2017 Cumartesi 12:09
  • Meteorolojiden 10 ile kar yağışı uyarısı28 Ocak 2017 Cumartesi 11:34
  • İstanbul Valisi Vasip Şahin'den flaş açıklama28 Ocak 2017 Cumartesi 11:13
  • Elektrikte 6 faturayı geç ödeyenlere 'kara liste' uygulaması!28 Ocak 2017 Cumartesi 10:45
  • Teröristlere 12 milyon dolar para aktarıldı28 Ocak 2017 Cumartesi 10:41
  • Türk askerlerine saldırı hazırlayan hainler yakalandı!28 Ocak 2017 Cumartesi 10:11
  • TSK rakamları açıkladı: Tam 2170 terörist!28 Ocak 2017 Cumartesi 09:53
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri