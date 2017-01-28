28 Ocak 2017 Cumartesi1 C.Evvel 1438
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İkiyüzlülüğe bakın! Darbeci Sisi İsrail'i uyardı!

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İkiyüzlülüğe bakın! Darbeci Sisi İsrail'i uyardı!
Mısır'ın darbeci Cumhurbaşkanı Abdulfettah el Sisi, ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliği'nin Kudüs'e taşınmasının Ortadoğu'da durumu daha karmaşık hale getireceğini söyledi.
İkiyüzlülüğe bakın! Darbeci Sisi İsrail'i uyardı! İkiyüzlülüğe bakın! Darbeci Sisi İsrail'i uyardı! İkiyüzlülüğe bakın! Darbeci Sisi İsrail'i uyardı!

Asvan kentinde iki gün sürecek gençlik konferansına katılan Sisi, bu etkinlikte yaptığı ve devlet televizyonunda yayınlanan konuşmasında, büyükelçiliğin Kudüs'e taşınması tartışmalarıyla ilgili ilk kez değerlendirmede bulundu.

Darbeyle yönetime gelen Sisi, "Bizler bu durumu uzun zamandır takip ediyoruz ve Ortadoğu'da barışın içinden çıkılmaz bir hal almasını istemiyoruz. Filistinlilere barışın getirilmesi bölgede bir dönüm noktasıdır" dedi.

ABD'li ve İsrailli yetkililere seslenen Sisi, "Büyükelçilik konusunda daha fazla bir şey söylemeyeceğim ama biz bir sonraki aşamada işlerin daha da sarpa sarmaması için çaba sarf ediyor ve bunda başarılı olmayı umuyoruz" diye konuştu.

SİSİ'NİN İKİYÜZLÜLÜĞÜ

Darbeyle iktidar olan Sisi, ikiyüzlülüğünü bir kez daha ortaya koydu. Filistin için sözde barış naraları atan Sisi, Filistinliler için çok önemli olan Refah kapısını yönetimi ele geçirir geçirmez kapatmıştı.

2016 yılında bir gazeteye konuşan İsrail ordusunun eski komutanlarından Gadi Shamni ise “Sisi’nin Hamas’a olan nefreti İsrail’in çıkarına” demişti. İsrailli komutan bu nefret sayesinde İsrail’in büyük başarılar elde ettiğini vurgulamıştı.

GAZZE DÜŞMANI SİSİ

Açıklamalarına devam eden komutan, İsrail’in Mısır üzerinden Gazze’yi belli konularda rahatlatma yönünde bir karar aldığını, ancak Mısır'ın darbeci Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi’nin buna engel olduğunu söylemişti. Gazze'deki tünelleri Sisi'nin yardımıyla yok ettiklerini itiraf eden komutan, Sisi’nin uzun yıllar Mısır’ın cumhurbaşkanlığını sürdürmesini temenni ettiğini belirtmiş ve bunun İsrail'in ulusal güvenliğinin yararına olduğunu ifade etmişti.

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