Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ınBeşiktaşlı futbolcu Ricardo Quaresma hakkında yaptığı açıklamalar gündeme oturdu.
Aziz Yıldırım'ın "Quaresma bize avukatıyla haberyolladı, Fenerbahçe'ye transfer olmak istiyor, bu durumu belgeleriyle kanıtlayabilirim" açıklamasına Quaresma'dan cevap geldi.
Ricardo Quaresma yaptığı açıklamada, "Bu kulübü, Beşiktaş'ı seviyorum. Türkiye'de tek oynayabileceğimiz kulüp Beşiktaş" ifadelerini kullandı.
28 Ocak 2017 Cumartesi1 C.Evvel 1438
- Quaresma'dan Aziz Yıldırım'ın iddiasına cevap!İkiyüzlülüğe bakın! Darbeci Sisi İsrail'i uyardı!40 Türk subaydan Almanya'ya sığınma talebiTürk araştırmacıdan çok önemli buluş!FETÖ'cü o hakem tutuklandıCumhurbaşkanı Erdoğan dünyada altıncı sırada!Eski AK Partili, CHP’den sonra Perinçek’leYeni uydularda 2019'da hizmete girecek!FETÖ'cü polis 'Sela'yla dalga geçip küfür etmişBakan Işık'tan çok sinirlendi!
- Bir Ayet
- Bir Hadis
- Namaz Vakitleri
- Hava Durumu
- “Peygamber, müminlere kendi canlarından daha yakındır…” (Azhâb, 6)
- Hz. Enes (radıyallâhu anh): “Resülullah (aleyhissâlâtu vesselâm) ayakta içmeyi yasakladı” demişti. Kendisine:“Ya yemek? (Bu husustaki hüküm nedir)” diye soruldu.“Bu dâha şiddetle yâsâktır!” dedi veya şöyle dedi.“Bu dâhâ şerli, dâhâ kötü!”Müslim, Eşribe 113. (2024)
İmsak 06:43 Güneş 08:12 Öğle 13:24 İkindi 15:58 Akşam 18:23 Yatsı 19:46
- 9°C Adana
- 3°C Adıyaman
- -3°C Afyon
- 2°C Ağrı
- -1°C Amasya
- -3°C Ankara
- 8°C Antalya
- -2°C Artvin
- 7°C Aydın
- 2°C Balıkesir
- BIST: 83.827 0.00
- Altın: 148,356 0.74
- Dolar: 3,8623 0.01
- Euro: 4,1287 0.23
Quaresma'dan Aziz Yıldırım'ın iddiasına cevap!
Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ınBeşiktaşlı futbolcu Ricardo Quaresma hakkında yaptığı açıklamalar gündeme oturdu.
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Quaresma'dan Aziz Yıldırım'ın iddiasına cevap!Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, Fenerbahçe başkanı Aziz Yıldırım'ın 'Quaresma bize gelmek istedi' sözlerine yanıt verdi.
Aziz Yıldırım'dan TFF için bomba FETÖ iddiası!Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, kulübün olağan divan kurulu toplantısında FETÖ ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
Arsene Wenger'e ceza şoku!İngiltere Futbol Federasyonu, Arsenal Menajeri Arsene Wenger'e, Burnley maçındaki hareketlerinden dolayı 4 maç ceza verdi.
Hamit ve Josue, Çaykur Rizespor'a doğruKadrosunu güçlendirmek isteyen Karadeniz ekibi, Galatasaray’dan ayrılan Hamit Altıntop’la her konuda el sıkıştı, Josue için ise pazarlıklarda önemli adımlar attı.
Arda Turan hakkında konuşulanlara cevap verdiMilli Takımın ve Barcelona’nın yıldızı Arda Turan, anayasa referandumunda ‘evet’ diyeceğini açıklamasının ardından gelen tepkilere cevap verdi.
- YAŞAM
- SİYASET
- DÜNYA
- EKONOMİ
- CHP'li vekilden Murat Boz'a çirkin suçlama!
- Polisten kaçan Mustafa Ceceli Zincirlikuyu'da yakalandı
- Demet Şener ile İbrahim Kutluay boşanamadı
- Oktay Usta nerede? Şimdi ne yapıyor!
- Mehmet Okur oyunun rengini belli etti
- Mahsun "Yıkılmadım ayaktayım" şarkısıyla cevap verdi
- Ebru Yaşar'dan referandum karalamasına tokat gibi cevap
- Diriliş'ten acı haber! Hayatını kaybetti
- "Babam öldürüldü, bana da tecavüz ettiler"
- FETÖ'cü Adil Öksüz yüzünden gözaltına alınan esnaf sonunda...
- O ülkede küfür etmek artık yasak!
- Meltem Cumbul referandum kararını açık açık söyledi
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.