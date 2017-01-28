28 Ocak 2017 Cumartesi1 C.Evvel 1438
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Sınırda PYD paçavrasına 12 metrelik cevap!

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Akçakale Belediyesi, terör örgütü PKK'nın uzantısı PYD denetimindeki Telabyad kenti sınırında terör örgütü flamasının asılı olduğu bölgenin karşısına dev Türk bayrağı astı.
Sınırda PYD paçavrasına 12 metrelik cevap!
Sınırda PYD paçavrasına 12 metrelik cevap! Sınırda PYD paçavrasına 12 metrelik cevap! Sınırda PYD paçavrasına 12 metrelik cevap!

Şanlıurfa'nın Akçakale Belediyesi, terör örgütü PKK'nın uzantısı PYD denetimindeki Telabyad kenti sınırında terör örgütü flamasının asılı olduğu bölgenin karşısına dev Türk bayrağı astı. 

TÜM BÖLGEDEN GÖRÜLÜYOR!

Suriye'nin PYD denetimindeki Telabyad kenti ile komşu olan Akçakale'de, belediye ekipleri güvenlik amacıyla beton blok örülen bölgeye bu sabah 12 metre yüksekliğindeki direğe 4 metrelik Türk bayrağı astı. Telabyad'da bir direkteki PYD flamasının karşısında göndere çekilen Türk bayrağı tüm bölgeden görünüyor. 

Akçakale Belediyesi daha önce de Türkiye tarafından görülecek noktalara PYD flamalarının asılması üzerine sınır hattına 3 bin Türk bayrağı asmıştı.

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