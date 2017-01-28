28 Ocak 2017 Cumartesi1 C.Evvel 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “Peygamber, müminlere kendi canlarından daha yakındır…” (Azhâb, 6)
  • Hz. Enes (radıyallâhu anh): “Resülullah (aleyhissâlâtu vesselâm) ayakta içmeyi yasakladı” demişti. Kendisine:“Ya yemek? (Bu husustaki hüküm nedir)” diye soruldu.“Bu dâha şiddetle yâsâktır!” dedi veya şöyle dedi.“Bu dâhâ şerli, dâhâ kötü!”Müslim, Eşribe 113. (2024)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:43Güneş 08:12Öğle 13:24İkindi 15:58Akşam 18:23Yatsı 19:46
    • 8°C Adana
    • 3°C Adıyaman
    • -4°C Afyon
    • 3°C Ağrı
    • 0°C Amasya
    • -3°C Ankara
    • 8°C Antalya
    • -2°C Artvin
    • 8°C Aydın
    • 4°C Balıkesir
  • BIST: 83.827 0.00
  • Altın: 148,356 0.74
  • Dolar: 3,8623 0.01
  • Euro: 4,1287 0.23

Bakan açıkladı! Asgari ücret düşecek mi?

»
Bakan açıkladı! Asgari ücret düşecek mi?
Maliye Bakanı Naci Ağbal milyonlarca asgari ücretlilerin merakla beklediği haberi verdi. Ağbal, "Asgari ücret 2017'de 1404 liranın altına düşmeyecek" dedi.
Bakan açıkladı! Asgari ücret düşecek mi? Bakan açıkladı! Asgari ücret düşecek mi? Bakan açıkladı! Asgari ücret düşecek mi?

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nda (BTSO) yapılan istişare toplantısına katılan Maliye Bakanı Naci Ağbal, asgari ücretle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"AGİ'DE DÜZENLEME YAPACAĞIZ, 1404 LİRANIN ALTINA DÜŞMEYECEK"

Bu ücretle çalışanların durumlarında her geçen yıl iyileştirme yapıldığını söyleyen Ağbal, "2017'de asgari ücret 1404 liranın altına düşmeyecek. Bunu da asgari geçim indiriminde yapacağımız düzenlemeyle sağlayacağız" diye konuştu.

"PEŞİN ÖDEME İNDİRİMİNDENDE YARARLANACAKLAR"

Vergi ve prim borcu yapılandırmasında bir kısım vatandaşların peşin veya taksit ödeme imkanını kullanamadığını hatırlatan Ağbal, şunları söyledi:

"Mayıs ayına kadar peşin veya taksitlerini öderlerse kanundan yararlanacaklar. Peşin ödeme indiriminden de yararlanacaklar. Taksit ödeme imkanını seçen aralık ve ocakta taksitlerini ödeyen işletmelerimiz önümüzdeki şubat, mart ve nisan aylarına ilişkin vergi ile prim ödemeleri var. Onları mayıs ayı sonrasına erteledik. Ödenmeyen bu paralar için faiz almayacağız."

2017 yılında yapılacak yeni çalışma paketlerini anlatan Maliye Bakanı Ağbal, "Siz istediğiniz kadar yenilik yapın kamu yönetiminiz iyi değilse yaptığınız yenilikler bir işe yaramıyor. Bir işletme iyi gününde borçlarını ödemişse, vergilerini zamanında vermişse ve gün gelip sıkıntıya düşmüşse ben devlet olarak onun üzerine niye gideyim? Tam tersine onun elinden tutup onu kaldırmam lazım" dedi. Maliye olarak kötü gün dostu olacaklarını belirten Ağbal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yakında yapacağımız yeniliklerle kötü gün dostu olan bir maliye olacağız. Bütün meseleleri Ankara'da çözmek fikrinden vazgeçeceğiz. Size en yakın yerlerde işler çözülsün. Maliye vergi sistemine ilişkin olarak, aksaklıklarımız var. Bunları düzeltmemiz lazım. Dolaylı vergileri az, dolaysız vergileri fazla almamız lazım. Vatandaş, bize, 'Yeniden yapılandırma kanunu yaptınız. Vergisini ödemeyenlere af getirdiniz. Ödeyenler ne olacak' diye soruyor. Vergisini tam zamanında ödeyen işletmelerimize vergi indirimi getireceğiz. Haklarını teslim etmemiz lazım. Yine vatandaş, 'İyi günüde devlet vergi almasını biliyor. İşletme olarak kötü günümüz de olabiliyor. Bu dönemde Devlet üzerimize geliyor' diyor. Vatandaş haklı. Kötü gün dostu da olacağız. İyi gününde vergisi ödemişse ben bunu görüyorsam sıkıntıya düştüğünde elini tutmam lazım. Borçlarını ertelemem lazım. Bunları yaparsak devlete olan güven artar."

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Bakan açıkladı! Asgari ücret düşecek mi?Bakan açıkladı! Asgari ücret düşecek mi?Maliye Bakanı Naci Ağbal milyonlarca asgari ücretlilerin merakla beklediği haberi verdi. Ağbal, "Asgari ücret 2017'de 1404 liranın altına düşmeyecek" dedi.
Silikon Vadisi’nde kıyamet hazırlığıSilikon Vadisi’nde kıyamet hazırlığıABD’nin teknoloji devleriyle ünlü Silikon Vadisi’ndeki milyonerler, kıyamet senaryolarına karşı kendilerine nükleer silahlara bile dayanıklı yeraltı sığınakları yapmaya başladı.
Kritik karar sonrası dolarda son durumKritik karar sonrası dolarda son durumDalgalı bir seyir izleyen Dolar/TL Fitch'in not indiriminin ardından 3.88 seviyesini test etti
"Yapılandırmada ikinci şans" yürürlüğe girdi"Yapılandırmada ikinci şans" yürürlüğe girdiMaliye Bakanı Naci Ağbal, ödemelerini süresinde yapmadıkları için yeniden yapılandırma uygulamasının getirdiği hakları kaybedenlere ikinci bir şans veren yasanın yürürlüğe girdiğini açıkladı.
AB üyesi ülke her an iflas edebilirAB üyesi ülke her an iflas edebilirYunanistan'da hazırlanan bir raporda, kreditörler ile yaşanan anlaşmazlıkların çözülmemesi halinde 4. kurtarma paketi ve iflas gibi senaryolar gerçekleşebileceğine dikkat çekildi.
Merkez Bankası'ndan flaş kur açıklamasıMerkez Bankası'ndan flaş kur açıklamasıResmi Twitter hesabından açıklama yapan Merkez Bankası, 'sıkı para politikası duruşuna devam ediyor, kur oynaklıığı azalıyor' dedi.
  • S&P'den Türkiye hakkında not kararı27 Ocak 2017 Cuma 20:09
  • Milyonların beklediği yasa resmen yürürlükte27 Ocak 2017 Cuma 11:41
  • Doların ateşi yine yükseldi!27 Ocak 2017 Cuma 09:24
  • Euro tüm zamanların rekorunu kırdı26 Ocak 2017 Perşembe 17:27
  • Dolar ve euro yeniden yükselişe geçti26 Ocak 2017 Perşembe 09:45
  • THY: Bilet değişikliği 1 yıl içinde ücretsiz26 Ocak 2017 Perşembe 09:23
  • Dolarda büyük hareketlilik25 Ocak 2017 Çarşamba 18:55
  • 15 Temmuz Şehitler Köprüsü için kritik karar!25 Ocak 2017 Çarşamba 15:55
  • Emeklilere promosyon müjdesi! Tarih belli oldu25 Ocak 2017 Çarşamba 15:30
  • Bakan Albayrak'tan doğalgaza indirim açıklaması25 Ocak 2017 Çarşamba 13:00
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri