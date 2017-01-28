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Alparslan Kuytul şaşırtmadı!

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Alparslan Kuytul şaşırtmadı!
Alparslan Kuytul başkanlık sistemine sert tepki gösterdi. Furkan Vakfı'nın referanduma evet demeyeceğini açıkladı.
Alparslan Kuytul şaşırtmadı! Alparslan Kuytul şaşırtmadı! Alparslan Kuytul şaşırtmadı!

Furkan Vakfı da anayasa referandumu hakkında evet demeyecekleri açıkladı. Furkan Vakfı Genel Başkanı Alparslan Kuytul sistemi eleştirdi.
 
Kuytul sohbetinde, anayasa değişikliği kabul edilirse Cumhurbaşkanı'na verilecek olan parlamentoyu fesih yetkisini eleştirdi.

 Bu kadar yetki bir insana verilebilir mi? 

 'Sonuçta gene demokrat ve laik bir sistem devam edecek. Geri kalan önemli değil ki. Yine Allah'ın dediği olmayacak" diyen Kuytul, "Bazı kimseler Mustafa Kemal'e diktatör der, İsmet İnönü'ye ve Beşar Esad'a diktatör der.Ben incelemedim ama inceleyen biri söylüyordu geçe  Mustafa Kemal'in de, İsmet İnönü'nün de, Esad'ın da böyle bir yetkisi yokmuş" dedi.
 
Kuytul sözlerine "Bu kadar yetki bir insana verilebilir mi? O zaman parlamento niye var? Bu parlementerler hiç özgür iradeleriyle oy kullanabilir mi? " diye devam etti.

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